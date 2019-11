Entre 15 et 20 centimètres de neige sont attendus d’ici lundi après-midi dans les régions de Montréal, Laval, des basses Laurentides, Lanaudière, la Montérégie et l’Estrie, selon les prévisions d’Environnement Canada.

Début de semaine difficile pour les conducteurs alors que les premiers flocons font leur apparition dans le sud du Québec lundi matin.

Mayssa Ferah

La Presse

Entre 15 et 20 centimètres de neige sont attendus d’ici mardi après-midi dans les régions de Montréal, Laval, des basses Laurentides, Lanaudière, la Montérégie et l’Estrie, selon les prévisions d’Environnement Canada. Le total pourrait même atteindre plus de 25 centimètres en terrains montagneux.

Les automobilistes devront faire preuve de prudence face à des conditions routières qui pourraient s’avérer difficiles et une visibilité réduite. La glace noire, la poudrerie et une accumulation rapide de neige rendront les déplacements plus compliqués.

Un avertissement de chaussée glissante était en vigueur lundi matin sur le réseau autoroutier de la région de Montréal, particulièrement sur l’autoroute 30.

La Sureté du Québec invite les conducteurs à redoubler de prudence et à planifier leurs déplacements en conséquence. Les automobilistes qui n’ont pas encore installé leurs pneus d’hiver ne sont pas dans l’illégalité, mais devraient opter si possible pour les transports en commun. On suggère également de toujours garder des distances sécuritaires entre les véhicules et d’adapter sa conduite aux conditions routières en diminuant sa vitesse.

La température près du point de congélation favorise l’apparition de la glace noire. Transports Québec conseille donc aux automobilistes de réduire leur vitesse et d’exécuter leurs manœuvres en douceur.

La tempête persistera jusqu’à mardi et atteindra les secteurs de l’est de la province. En effet, l’heure de pointe s’annonce particulièrement difficile mardi matin, indique Environnement Canada.