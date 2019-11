L’hiver arrive à grands pas. La première bordée de neige de l’année est censée s’abattre sur la région de Montréal lundi.

Thomas Dufour

La Presse

Des averses de neige et une vague de froid sont prévues en début de semaine dans le sud et le centre de la province, selon Environnement Canada. La métropole devrait recevoir 10 centimètres de neige d’ici mardi soir.

« Ce système-là va être assez costaud et risque de s’intensifier en allant vers l’est, indique Brigitte Bourque, météorologue à Environnement Canada. On attend beaucoup de poudrerie. »

Cette neige restera au sol puisque les températures seront sous zéro toute la semaine dans la province.

Mises en garde

La Sûreté du Québec (SQ) rappelle aux Québécois d’être prudents sur les routes. « Lorsque les conditions routières deviennent difficiles, on demande aux gens de planifier leurs déplacements », dit Claude Denis, porte-parole à la SQ.

Ses conseils sont les suivants : garder une distance sécuritaire avec les autres véhicules, adapter sa conduite aux conditions météorologiques, dégager adéquatement le pare-brise du véhicule et s’assurer de toujours avoir du lave-glace.

Cette année, les automobilistes québécois auront deux semaines de moins pour installer leurs pneus d’hiver. La date limite est le 1er décembre, contrairement aux années précédentes où le changement devait être fait avant le 15 décembre.

De son côté, Urgence-Santé constate une augmentation de certains types d’accidents lors de la saison froide. « Il y a plus d’accidents de voiture et de chutes au sol à cause de la glace, rapporte Stéphane Smith, porte-parole d’Urgence-Santé. On demande aux gens d’être prudents, de bien se couvrir et de faire attention de ne pas rester trop longtemps au froid pour les engelures. »

Un hiver normal

Les températures pour les prochains mois risquent d’être près des normales, selon Brigitte Bourque. Seule exception : l’est du Québec où les températures seront plus basses que la moyenne.

« Il faut prendre ces prévisions avec un grain de sel, précise la météorologue. Les modèles sont encore incertains. »

Cette année, la première neige arrive un peu plus tard que l’an dernier où les premiers flocons étaient apparus à la fin du mois d’octobre. « Typiquement c’est au mois de novembre, explique Mme Bourque. Dans les dernières années, on a eu des tempêtes d’une vingtaine de centimètres vers la mi-novembre. »

Le Sommet Saint-Sauveur, dans les Laurentides, a lancé sa saison de ski vendredi. Une seule piste est praticable pour l’instant.