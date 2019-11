D re Delphine Collin-Vézina, chercheuse dans le domaine de la protection de l’enfance depuis 20 ans, a témoigné ce matin à la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse.

Par manque de formation et de temps, les intervenants de la DPJ occultent souvent l’essentiel : les enfants de la DPJ sont d’abord et avant tout des enfants « blessés, trahis, traumatisés » que le système risque de traumatiser de nouveau par trop de mesures coercitives.

Louise Leduc

La Presse

C’est ce qu’a déclaré Dre Delphine Collin-Vézina, une chercheuse dans le domaine de la protection de l’enfance depuis 20 ans et qui a témoigné ce matin à la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse.

« Il faut absolument éviter que le système 'retraumatise' l’enfant, que ce soit par des décisions prises sans entendre le point de vue de l’enfant, ou par un placement qui implique de nouvelles expériences traumatiques », a témoigné la Dre Collin-Vézina.

« On dira de tel enfant qu’il est oppositionnel, défiant, immature, qu’il ne sait pas gérer sa colère. Ces descriptions sont souvent justes, mais c’est une erreur d’attribuer ces étiquettes sans se demander pourquoi ces enfants ont développé ces problèmes. »

Malgré la bonne volonté des intervenants, malgré leur bonne volonté et leur grand cœur, « les contentions, l’isolement et les retraits sont beaucoup trop courants dans les centres ».

Elle a signalé que les recherches ont pu identifier pour quelles raisons ces mesures sont mises en place. « Dans un peu moins de la moitié des cas, ces mesures sont prises pour protéger l’enfant lui-même ou pour protéger autrui, alors que ces motifs devraient représenter la presque totalité des cas. Mais souvent, ces mesures sont prises parce que l’enfant ne suit pas les règles, parce qu’il ne participe pas aux activités ou parce qu’il revient d’une fugue. »

Les enfants dont il est question « ont vécu un nombre beaucoup trop important de moments où ils ont eu peur, se sont sentis blessés, trahis, humiliés par les personnes les plus importantes dans leur vie, celles qui devaient leur apporter réconfort et sécurité, mais qui, pour plusieurs raisons, ne pouvaient bien remplir ce rôle », a rappelé Dre Delphine Collin-Vézina.

Si un jeune est placé en centre de réadaptation pour des troubles de comportement, « nous lui apprendrons des règles qu’il devra suivre, nous lui offrirons des ateliers sur la gestion de la colère et sur la possibilité de développer des habiletés prosociales ».

Si cela semble logique à la lumière de la raison du placement, s’ils ne sont pas nécessairement erronés, ces stratégies « auront un impact limité si nous n’allons pas au-delà du comportement pour offrir des expériences réparatrices ».

Dre Collin-Vézina a évoqué une étude qu’elle a publiée en 2011 et qui a été menée auprès de 53 jeunes de 14 à 17 ans hébergés dans des centres de réadaptation. Les jeunes étaient invités à dire s’ils avaient vécu une agression sexuelle, une agression physique, une agression psychologique, une négligence physique ou psychologique. La quasi totalité des jeunes sondés a rapporté avoir vécu un de ces évènements traumatiques et 1 jeune sur 4 a rapporté en avoir vécu 4 ou 5. Mais quand on allait voir pourquoi ces adolescents étaient placés, près de 90 % l’étaient pour des troubles de comportement.

Pour éviter que le système traumatise de nouveau des enfants, Dre Collin-Vézina a insisté sur l’importance de formations adéquates sur la question du trauma. De telles formations devraient être offertes à ceux qui étudient en travail social, en psychologie, en éducation, mais aussi en médecine, en droit et en technique policière.

Elle aimerait aussi qu’une réforme soit mise en place pour éviter que les intervenants les moins expérimentés se retrouvent en première ligne, à l’étape de l’évaluation des signalements. « C’est comme si, au triage, dans les urgences, on mettait quelqu’un avec peu d’expérience, alors que ce sont des rôles cruciaux. »

Dre Collin-Vézina a aussi rappelé que la tâche des intervenants de la DPJ est beaucoup trop lourde, qu’ils ont chacun beaucoup trop de cas, d’autant qu’ils travaillent dans des contextes très difficiles sur le plan émotif.