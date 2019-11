Les efforts sur le terrain portent leurs fruits : le nombre de clients d’Hydro-Québec touchés par des pannes d’électricité est passé de 990 000 à 144 000 dimanche matin dans la province. Même si la situation s’améliore, certains abonnés devront s’armer de patience.

Thomas Dufour

La Presse

« Ça a beaucoup diminué, mais le volume de pannes est encore assez important, indique Louis-Olivier Batty, porte-parole chez Hydro-Québec. Il y a des endroits où ça risque d’aller à lundi et dans certains cas peut-être à mardi. »

Le premier ministre François Legault avait annoncé hier que les travaux de réparation du réseau électrique pourraient prendre plus de temps que prévu dans trois secteurs du sud du Québec : Richelieu, les Laurentides-Lanaudière ainsi que la Beauce.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le premier ministre, François Legault

Les arbres renversés par le vent nuisaient au travail des équipes dimanche matin. « Quand il y a des branches, il faut qu’il y ait des équipes d’élagueurs qui passent avant qu’on puisse travailler », explique M. Batty.

Les régions les plus durement touchées par les pannes sont toujours les mêmes : la Montérégie (21 446 820), le Centre-du-Québec (24 862 clients), Chaudière-Appalaches (23 446 clients), l’Estrie (19 846 clients), la Mauricie (13 530 clients) et les Laurentides (19 879 clients). Il s’agit des régions où les vents forts ont causé le plus de dommages aux arbres.

« Nous avons toujours plus de [1200] personnes sur le terrain aujourd’hui et nous poursuivrons jusqu’à ce que tous nos clients seront rebranchés ! », a indiqué Hydro-Québec sur Twitter dimanche matin.

Des travailleurs de Detroit (40 équipes), de l’Ontario (5 équipes) et de la Nouvelle-Écosse (9 équipes) sont venus prêter main-forte à Hydro-Québec.

Les employés travaillent corps et âme pour rétablir le courant. « Ce sont des quarts de travail de 16 heures avec huit heures de repos : on fait tout notre possible », explique M. Batty.

Réactions du gouvernement

« On est dans la pire situation depuis la fameuse crise du verglas de 1998, a déclaré le premier ministre François Legault lors du point de presse tenu au siège social d’Hydro-Québec, à Montréal, samedi. Mais les choses s’améliorent beaucoup plus rapidement qu’en 1998. »

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, collaborerait actuellement avec des municipalités affectées pour que de tels services puissent être offerts.

M. Legault y est allé de certaines recommandations sanitaires pour les gens qui vivent sans électricité. « Si vous avez des doutes, ne consommez pas la nourriture qui n’a pas été refroidie pendant plus de 24 heures. » Il a aussi rappelé de ne pas se servir des poêles à gaz et des barbecues pour se réchauffer à l’intérieur des maisons.

La Coalition avenir Québec (CAQ) a annulé son Conseil général spécial samedi et a mobilisé les services d’urgences en gestion de crise au Centre des opérations gouvernementales à Québec. Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, sera à nouveau sur place dimanche après-midi pour faire le bilan de la situation, d’autant plus qu’on surveille les niveaux d’eau dans plusieurs régions où des résidents ont été évacués en raison d’inondations.

– Avec Raphaël Pirro et La Presse canadienne