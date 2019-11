Les travaux de réparation du réseau électrique pourraient prendre plus de temps que prévu dans trois secteurs du sud du Québec : Richelieu, les Laurentides-Lanaudière ainsi que la Beauce.

La réparation des pannes va bon train : 90 % des clients d’Hydro-Québec auront retrouvé le courant d'ici la fin de la journée, selon le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien. Même si la situation s’améliore, les 123 000 abonnés restants devront s’armer de patience.

Thomas Dufour

La Presse

« Ça a beaucoup diminué, mais le volume de pannes est encore assez important, indique Louis-Olivier Batty, porte-parole chez Hydro-Québec. Il y a des endroits où ça risque d’aller à lundi et dans certains cas peut-être à mardi. »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Un monteur d'Hydro-Québec à l'œuvre sur le Chemin Saint-Roch à Sorel-Tracy, samedi

Les arbres renversés par le vent nuisaient au travail des équipes dimanche matin. « Quand il y a des branches, il faut qu’il y ait des équipes d’élagueurs qui passent avant qu’on puisse travailler », explique M. Batty.

Hydro-Québec a priorisé les interventions permettant de rebrancher un grand nombre de clients d’un coup. Ils s’attaquent aujourd’hui aux autres bris. « Chaque intervention va ramener moins de clients qu’au courant des derniers jours, indique Francis Labbé chez Hydro-Québec. Parmi les cas qui restent à rebrancher, on a des cas plus complexes qui vont nécessité plus temps. »

Les régions les plus durement touchées par les pannes sont toujours les mêmes : la Montérégie (17 914), le Centre-du-Québec (21 053 clients), Chaudière-Appalaches (21 594 clients), l’Estrie (16 350 clients), la Mauricie (10 941 clients) et les Laurentides (16 035 clients). Il s’agit des régions où les vents forts ont causé le plus de dommages aux arbres.

« Nous avons toujours plus de [1200] personnes sur le terrain aujourd’hui et nous poursuivrons jusqu’à ce que tous nos clients seront rebranchés ! », a indiqué Hydro-Québec sur Twitter dimanche matin.

Des travailleurs de Detroit (40 équipes), de l’Ontario (5 équipes) et de la Nouvelle-Écosse (9 équipes) sont venus prêter main-forte à Hydro-Québec.

Les employés travaillent corps et âme pour rétablir le courant. « Ce sont des quarts de travail de 16 heures avec huit heures de repos : on fait tout notre possible », explique M. Batty.

Réactions du gouvernement

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, a tenu à rassurer les Québécois sur la progression des réparations, dimanche. « On voit que le bilan s’améliore, la force de frappe n’a pas diminué, bien au contraire », a dit M. Julien.

PHOTO ERICK LABBE, LE SOLEIL Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, a fait le point sur la situation concernant les incidents et les pannes de courant, dimanche à Québec.

Il a rappelé aux gens de rester prudents. « Ne vous approchez pas des fils, n’essayez pas de vous improviser monteurs de ligne. » Il a souligné l’importance de ne pas utiliser le barbecue à l’intérieur et de faire attention aux intoxications au monoxyde carbone.

Le ministre collabore depuis samedi avec des municipalités affectées pour que des services aux personnes touchées puissent être offerts.

Hydro-Québec tiendra un point de presse en fin d’après-midi pour partager leurs avancées de la journée.