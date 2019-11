(Montréal) La ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault a voulu rassurer les gens encore dans la pénombre, samedi matin lors d'une mêlée de presse à Québec. « La situation s’améliore quand même tranquillement, je dirais même significativement, a-t-elle prononcé. Quand on compare avec les chiffres d’hier avec ceux d’aujourd’hui. C’est assez encourageant. »

Raphael Pirro

La Presse

« Ce n’est pas évident de composer avec les pannes d’électricité, a-t-elle ajouté avant d’annoncer que sa maison connaissait aussi en panne d’électricité. Je veux remercier les gens pour leur patience. Un grand merci pour la patience des Québécois. »

PHOTO CAROLINE GRÉGOIRE, LE SOLEIL La ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles Jonatan Julien

Pannes d’électricité

Un grand nombre de foyers québécois demeuraient privés d’électricité, samedi matin. À 11 h, Hydro-Québec faisait état de 3935 pannes touchant près de 450 000 clients.

Ainsi, la société d’État indiquait que 451 538 abonnés étaient toujours privés de courant. Les régions de la Montérégie (80 071 clients), de Chaudière-Appalaches (66 339 clients), de la Capitale-Nationale (47 935 clients), de la Mauricie (53 341 clients) et des Laurentides (64 015 clients) étaient les plus durement touchées.

> Consultez l'état du réseau

PHOTO HUGO-SEBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Un arbre déraciné par les grands vents dans le parc Molson, à Montréal

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, a souligné qu’il y avait plus de 500 équipes regroupant 1100 travailleurs sur le terrain à tenter de réparer les pannes.

Hydro-Québec a aussi reçu des renforts puisque neuf équipes du Nouveau-Brunswick sont déjà actives pour aider leurs collègues québécois. Des équipes du Michigan doivent aussi arriver en soirée, a dit le ministre.

« On a une force de frappe très très très importante. On le voit dans les corrections des 12 dernières heures. On a vu une réduction très importante », a mentionné le ministre.

Le ministre a fait preuve d’optimisme modéré quant au retour à la normale. « On souhaite d’ici la fin du week-end le rétablissement presque complet de la clientèle. [Avec] ce qu’on voit comme courbe, ce qu’on a comme discussions avec Hydro-Québec, d’ici la fin du week-end, une nette majorité devrait être rebranchée selon l’état actuel des choses », a dit M. Julien.

– Avec La Presse canadienne