Pluie, vent et pannes d’électricité au Québec

Les conditions météorologiques privent d’électricité plus de 230 000 clients d’Hydro-Québec sur l’ensemble du réseau vendredi matin.

Mayssa Ferah

La Presse

À 10 h, on comptait 231 552 clients sans courant, en raison des vents forts. Montréal est la région la plus touchée avec 66 854 foyers plongés dans le noir.

Les habitants des Laurentides et de la Montérégie sont également affectés, avec respectivement 37 061 et 32 687 ménages privés de courant.

Des avertissements de chutes de 50 à 80 millimètres de pluie et de vents du sud-ouest soufflant jusqu’à 90 kilomètres à l’heure restent en vigueur vendredi matin pour les régions de Montréal, Laval et Longueuil, de même que pour Drummondville, Trois-Rivières et Québec. Une baisse marquée de la température suivra.

Dans le sud-ouest du Québec, l’intensité de la pluie diminuera en avant-midi, selon Environnement Canada, mais les vents demeureront violents toute la journée.

Un avertissement de pluie abondante est en vigueur pour les régions de Sherbrooke, Rimouski, Saint-Georges, Saguenay, Baie-Comeau et Sept-Îles. Entre 40 et 80 millimètres de pluie devaient tomber jeudi et vendredi dans ces secteurs.

Conditions routières difficiles en Estrie

Vents violents, autoroutes inondées, arbres déracinés… La météo complique les déplacements vendredi matin, particulièrement en Estrie.

PHOTO RENÉ-CHARLES QUIRION, LA TRIBUNE

Les vents du sud-ouest souffleront jusqu’à 100 kilomètres à l’heure à partir de ce matin, selon Environnement Canada.

Les bourrasques pourraient endommager des bâtiments et emporter les objets non fixés à une surface, causant des blessures ou des dommages, indique-t-on.

Transports Québec indiquait des conditions difficiles sur les routes. Plusieurs d’entre elles ont été fermées en raison des accumulations d’eau et de l’affaissement de la chaussée.

Des résidants de Coaticook ont été évacués par les services d’incendie en raison de l’accumulation d’eau, rapporte la Sureté du Québec (SQ).

Un avertissement d’inondation a été émis pour la route 143 à la hauteur de la rivière Saint-François. La route 216 est également fermée entre le 4e rang Rang Est et le chemin Côté.

Dans la région de l’Estrie, 21 575 clients d’Hydro-Québec sont toujours sans électricité.

Inondations

Plusieurs municipalités sont aux prises avec des inondations depuis vendredi matin.

Des mesures d’urgence ont été déclenchées à Cowansville, où le niveau de la rivière Yamaska a atteint 2,50 m à certains endroits, les secteurs Bonnette, Jean-Baptiste, des Vétérans et Saint-Rémi ont été évacués. Un centre d’hébergement d’urgence a été ouvert à la Bibliothèque Gabrielle-Girpux-Bertrand.

À Sherbrooke, les pluies diluviennes ont fait augmenter le niveau de la rivière Saint-François, qui a dépassé les 20 pieds. « Des évacuations préventives ont actuellement lieu », indique la Ville de Sherbrooke sur son compte Twitter.

PHOTO LA TRIBUNE

> Pour suivre en temps réel le niveau de la rivière Saint-François

À Montréal, entre 50 et 60 millimètres de pluie sont tombés. Des voitures qui traversaient le viaduc Hochelaga ont été remorquées en raison de l’accumulation d’eau. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) rapporte avoir reçu plusieurs appels concernant des dommages et bris aux résidences. « Pour rapporter des dommages matériels à votre propriété, contactez votre assureur. Un rapport de police n’est pas requis. », indique-t-on sur le compte Twitter du SPVM.

Du côté de l’Abitibi, c’est une tempête de neige qui a frappé la région dans la nuit de jeudi à vendredi. Les habitants de la région ont reçu entre 15 et 20 centimètres de neige.