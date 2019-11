Les conditions météorologiques privent d’électricité plus de 70 000 clients d’Hydro-Québec sur l’ensemble du réseau vendredi matin.

Mayssa Ferah

La Presse

À 6 h, on comptait 72 549 clients sans courant, en raison des vents forts. La très grande majorité se trouve en Estrie, où 22 750 foyers sont dans le noir.

Les habitants de Chaudière-Appalaches sont également affectés, avec 13 310 ménages privés de courant.

Des avertissements de chutes de 50 à 80 millimètres de pluie et de vents du sud-ouest soufflant jusqu’à 90 kilomètres à l’heure restent en vigueur vendredi matin pour les régions de Montréal, Laval et Longueuil, de même que pour Drummondville, Trois-Rivières et Québec. Une baisse marquée de la température suivra.

Dans le sud-ouest du Québec, l’intensité de la pluie diminuera en avant-midi, selon Environnement Canada, mais les vents demeureront violents toute la journée.

Un avertissement de pluie abondante est en vigueur pour les régions de Sherbrooke, Rimouski, Saint-Georges, Saguenay, Baie-Comeau et Sept-Îles. Entre 40 et 80 millimètres de pluie sont attendus dans ces secteurs.

- Avec La Presse canadienne