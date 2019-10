La dépression météorologique en provenance de la région des Grands Lacs qui affectera le Québec jeudi et vendredi pourrait provoquer des chutes de neige significatives sur le nord-ouest et le centre du Québec et beaucoup de pluie plus au sud.

La Presse canadienne

Dans un bulletin météorologique spécial transmis mardi soir, Environnement Canada a précisé que les quantités de neige pourraient dépasser 15 centimètres sur plusieurs secteurs.

Les plus touchés pourraient être ceux d’Amos, La Sarre, Malartic, Rouyn-Noranda, Senneterre et Val-d’Or, en Abitibi-Témiscamingue, tout comme ceux d’Alma, Péribonka, Saint-Félicien et Roberval, au Lac-Saint-Jean.

L’agence météorologique a toutefois prévenu qu’il y avait encore de l’incertitude mardi soir quant à la trajectoire de ce système, ce qui pourrait avoir un impact sur les quantités de neige à recevoir et les régions touchées.

Plus au sud, d’importantes quantités de pluie devraient s’abattre à compter de jeudi et se poursuivre vendredi. Tout indique que la soirée d’Halloween sera pluvieuse.

Les températures seront en baisse dans plusieurs régions du sud et du centre du Québec, dont celle de Montréal où le mercure devrait être inférieur à zéro degré Celsius dans la nuit de vendredi.

De fortes rafales de vent sont aussi prévues vendredi.