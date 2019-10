Le nombre de foyers privés d’électricité jeudi matin ne cesse d’augmenter : plus de 106 633 clients d’Hydro-Québec sont maintenant affectés.

Mayssa Ferah

La Presse

La forte pluie et les rafales qui s’abattent sur la province ont occasionné plusieurs pannes d’électricité sur l’ensemble du réseau d’Hydro-Québec depuis 7 h.

Montréal est la région la plus touchée, avec 53 505 clients sans électricité ce matin, selon les chiffres les plus récents d’Hydro-Québec.

En Montérégie, 28 058 ménages sont présentement plongés dans le noir.

Hydro-Québec a mobilisé plus de 200 équipes pour remédier à la situation.

Pluie et vent au Québec et dans les Maritimes

L’intense dépression météorologique qui sévit dans le sud et l’est du Québec de même que dans les trois provinces des Maritimes pose un risque de déferlement de vagues et de débordement côtier, selon ce qu’affirment jeudi Pêches et Océans Canada et le Service météorologique du Canada.

Les vents forts et la période de marées à moyennes amplitudes risquent de provoquer des niveaux d’eau plus élevés que la normale et de grosses vagues près de la côte jeudi, en après-midi et en soirée. L’avis concerne les régions de Rimouski, Mont-Joli, Matane, Gaspé, Percé, New Carlisle et Chandler, dans l’est du Québec.

Environnement Canada prévient que des inondations sont possibles le long du littoral et qu’il y a possibilité d’érosion côtière dans les zones à risque.

À Québec, un avertissement de vents forts a été émis, car ils pourraient souffler jusqu’à 90 kilomètres à l’heure avant de diminuer en soirée.

Environnement Canada a lancé un avertissement de pluie abondante pour Montréal, Laval et la Montérégie, car des quantités d’entre 50 et 80 millimètres sont attendues jusqu’en soirée. Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes et des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres.

Dans les Maritimes, Environnement Canada a lancé des avis de pluie et de vent dans la plupart des régions.

En Nouvelle-Écosse, de 40 à 70 millimètres de pluie devraient tomber en quelques heures seulement, les quantités les plus élevées étant attendues sur le littoral sud. On redoute des crues soudaines, des accumulations d’eau sur les routes et des inondations dans les basses terres.

Au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard, ce sont les avertissements de vent qui retiennent l’attention.

– Avec La Presse canadienne