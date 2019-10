(Winnipeg) Le temps hivernal a fait une entrée précoce, mais remarquée au Manitoba, vendredi, alors que de fortes rafales ont causé des coupures de courant et que les chutes de neige ont rendu presque impossibles les déplacements dans de nombreuses régions du sud de la province.

La Presse canadienne

Une neige abondante et humide a commencé à tomber jeudi et devrait durer jusqu’à la longue fin de semaine de l’Action de grâce, ce qui rend les routes glissantes.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a d’ailleurs fermé la route transcanadienne, reliant Portage la Prairie à Brandon, en raison de mauvaises conditions météorologiques. Plusieurs autres routes au sud-ouest de Winnipeg ont également été fermées. Dans la capitale, la Police de Winnipeg signale que des lignes électriques sont tombées et que de nombreux feux de circulation sont en panne.

PHOTO JOHN WOODS, LA PRESSE CANADIENNE

Environnement Canada a diffusé des avertissements de tempête hivernale dans tout le sud de la province ; jusqu’à 50 centimètres de neige pourraient tomber dans certaines régions. Les secteurs les plus près de la rivière Rouge, y compris la ville de Winnipeg, pourraient recevoir de 10 à 25 centimètres de neige fondante mêlée de grésil.

On prévoit par ailleurs des rafales de 70 à 80 kilomètres/heure sur le sud du Manitoba, et des rafales de plus de 100 kilomètres/heure sont possibles dans la région des lacs du Manitoba ou dans les secteurs propices aux vents près des monts Riding.

« Les déplacements deviendront difficiles, voire impossibles, au fil de la journée puisqu’une forte neige qui s’accumule, des vents forts et des températures de près de zéro produiront des conditions routières dangereuses », indique Environnement Canada.

« Ensemble, la neige lourde et mouillée et les vents forts feront probablement tomber des arbres et des fils électriques. »