(Montréal) La police de Montréal demande l’aide de la population pour retrouver un homme de 62 ans souffrant de confusion et de problèmes de santé graves.

La Presse canadienne

Marcel Brunette a été vu pour la dernière fois dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce/Notre-Dame-de-Grâce vers 17h45, dimanche. Les enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) craignent pour sa sécurité.

Marcel Brunette mesure 5 pieds et 8 pouces et pèse 230 livres. Il a la peau blanche, les cheveux gris courts, une barbe complète et ses yeux sont bruns. Au moment de sa disparition, il portait un polo rouge et un pantalon beige.

La police pense qu’il devrait se trouver sur l’île de Montréal.

Toute personne ayant de l’information à communiquer concernant la disparition de Marcel Brunette peut le faire de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514-393-1133.