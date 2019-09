La présidente de la commission sur la protection des enfants, Régine Laurent, promet d’ores et déjà que personne ne va oser tabletter son futur rapport.

Lia Lévesque

La Presse canadienne

Elle souhaite d’ailleurs produire des rapports préliminaires si des solutions deviennent évidentes en cours de route. Les enfants, dit-elle, ne peuvent attendre.

La présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse a rencontré la presse, jeudi à Montréal, pour faire le point sur la forme que prendront ses travaux.

Les audiences débuteront dès le lendemain de l’élection fédérale, le 22 octobre, et cinq semaines d’audiences publiques sur invitation sont prévues d’ici les vacances de Noël. Mme Laurent et les deux commissaires André Lebon et Michel Rivard entendront également des gens à huis clos, lors de séances de travail. Des forums citoyens auront aussi lieu dans toutes les régions du Québec pour entendre le public et les intervenants auprès de la jeunesse.

Une ligne 1-800 sera mise à la disposition des personnes intéressées. Un appel de mémoires est déjà lancé.

La commission entendra pour commencer de jeunes adultes qui sont passés par le système de protection de la jeunesse, qui ont fait une réflexion à ce sujet et qui ont des choses à dire, a expliqué Mme Laurent.

Elle a également prévenu, sur un ton déterminé, que personne ne tabletterait son rapport, que personne ne tabletterait les enfants du Québec. Elle a rapporté l’avoir dit devant le premier ministre François Legault et le ministre responsable du dossier, Lionel Carmant.

Le rapport final doit être remis au gouvernement au plus tard le 30 novembre 2020.