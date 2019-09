Dorian a touché terre à proximité d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, samedi soir, déracinant des arbres, arrachant des toits et coupant des lignes électriques sur son passage.

(Halifax) Plus de 450 000 foyers sont privés d’électricité dans les maritimes, principalement en Nouvelle-Écosse où le cyclone post-tropical Dorian a traversé le centre de la province samedi soir. Les autres personnes privées de courant se trouvent au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et aux Îles-de-la-Madeleine.

La tempête post-tropicale se trouvait tôt dimanche matin au nord-est des Îles-de-la-Madeleine poursuivant sa trajectoire vers Terre-Neuve-et-Labrador avec des vents puissants et de la pluie forte.

Selon le Centre canadien de prévision des ouragans, Dorian est toujours un intense cyclone post-tropical avec des vents puissants, avec des rafales de 130 kilomètres à l’heure, et de la pluie forte.

Les vents forts diminueront d’intensité graduellement sur les Maritimes dimanche et plus tard au cours de la soirée et de la nuit sur Terre-Neuve-et-Labrador.

Environnement et Changement climatique Canada a enregistré des vents en rafales à 120 km/h aux Îles-de-la-Madeleine et à 141 km/h à Osborne Head près d’Halifax, puis à 130 km/h à Yarmouth, en Nouvelle-Écosse.

Des précipitations de 75 à 150 millimètres de pluie sont tombées sur la Nouvelle-Écosse, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et l’ouest de l’Île-du-Prince-Édouard.

Des pluies torrentielles, des vagues déferlantes et de puissantes rafales jusqu’à 150 kilomètres/heure ont été rapportées en début de soirée, avec la capitale néo-écossaise qui semblait la plus durement touchée.

En début de soirée samedi, des taux de précipitations de 100 millimètres et plus avaient été enregistrés dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, selon Environnement Canada.

Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent qu’une imposante grue a basculé à Halifax et s’est effondrée sur le bâtiment voisin. Aucun blessé n’a été rapporté dans l’immédiat.

Dans le sud de la ville, le toit d’un immeuble à logements a été arraché. D’autres images montrent de nombreux arbres déracinés, des rues inondées, des débris projetés dans les airs et une promenade riveraine gravement endommagée.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré sur Twitter que le gouvernement fédéral était prêt à aider le Canada atlantique, et le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a annoncé que les Forces armées canadiennes seraient déployées pour contribuer aux efforts de rétablissement.

La Croix-Rouge canadienne a ouvert trois abris d’urgence dans la région d’Halifax.