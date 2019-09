L’ouragan Dorian a repris des forces et oscillait entre la catégorie 1 et la catégorie 2, samedi après-midi, alors qu’il s’approchait du Canada.

Janie Gosselin

La Presse

Thomas Dufour

La Presse

Le Centre national des ouragans des États-Unis avait rehaussé sa catégorie en début d’après-midi, à un niveau 2. En milieu d’après-midi, Environnement et Changements climatiques avaient quant à lui répertorié des données rétrogradant l’ouragan d’une catégorie.

« Il est juste au-dessous de la catégorie 2, on parle d’une différence d’environ 10 km/h entre les deux catégories », a précisé le météorologue Bob Robichaud. Les impacts seront les mêmes, a-t-il cependant noté.

L’ouragan se dirigeait en force vers le nord, avec une intensité de 160 km/h.

PHOTO JOHN MORRIS, REUTERS Les vents très puissants ont fait des dégâts à Halifax.

On compte déjà un grand nombre de pannes électriques dans les provinces maritimes et des vents de force ouragan ont été répertoriés, a souligné M. Robichaud. En Nouvelle-Écosse, les pannes affectaient plus de 311 000 clients samedi après-midi, selon les derniers chiffres de Nova Scotia Power.

« Des bandes de pluie forte à l’avant de l’ouragan Dorian touchent déjà le sud des Maritimes », a précisé Environnement et Changements climatiques Canada dans son dernier bulletin.



Les forts vents ont déjà fait quelques dégâts dans la région d’Halifax. Des branches d’arbres ont été arrachées par le vent. Une grue s’est écroulée sur un bâtiment en construction dans le centre-ville d’Halifax.



Une vidéo mise en ligne par CTV montrait des arbres déracinés par le vent à Porters Lake, près d’Halifax.

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Ralph Goodale, a affirmé dans un communiqué avoir reçu et accepté une demande d’aide de la Nouvelle-Écosse pour rétablir les services essentiels et assurer le bien-être du public. « Des membres du personnel du Centre des opérations du gouvernement coordonneront l’intervention fédérale en Nouvelle-Écosse, a-t-il dit.

Les représentants travaillent étroitement avec les partenaires fédéraux et provinciaux pour planifier les détails de l’aide, y compris du soutien des Forces armées canadiennes. Le gouvernement fédéral fournira des services nécessaires pour remettre de l’aide et pour aider avec les évacuations, si nécessaire. »

Dorian s’approche rapidement de la Nouvelle-Écosse et doit toucher terre près d’Halifax dès samedi soir. Des avertissements d’ouragan étaient en vigueur pour le littoral sud, le centre et l’est de la Nouvelle-Écosse et l’ouest de Terre-Neuve samedi après-midi.