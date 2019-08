 Carambolage sur l'autoroute 440 : pas de prolongement de la ligne pleine sans l'avis d'un expert 

À Transports Québec, la porte-parole Sarah Bensadoun a expliqué qu'un premier rapport d'experts en génie civil, de 2009, avait démontré que ce type de marquage devait être utilisé à titre « exceptionnel ». Puis, comme le révélait La Presse hier, une autre étude d'ingénieurs pour le compte du MTQ, datant celle-là de 2010, indiquait que son application systématique était « fortement découragée », qu'elle avait « l'inconvénient de restreindre la navigation, ce qui pouvait entraîner une certaine frustration ou distraction du conducteur ».

En plus de l'avis de sécurité qui sera déposé dans les prochains jours, le MTQ a demandé au lendemain de la collision qui a fait quatre morts, lundi après-midi, une analyse approfondie de tout le secteur délimité par les autoroutes 15 et 440, mais aussi un peu plus à l'est, par l'autoroute 25 et, à l'ouest, par l'autoroute 13.

Au cabinet du ministre Bonnardel, un communiqué a été publié en ce sens hier après-midi.