 Travailleurs agricoles latino-américains: une bibliothèque, du maïs sucré et des piments 

Réjean Bourdeau

La Presse La Presse Les abus subis par des travailleurs agricoles latino-américains ont déjà fait les manchettes. Mais il y a aussi des histoires humaines inspirantes. Voici celle de José Gomez, à La Ferme Quinn.

Un lien spécial José Elizear Perobal Gomez a 37 ans. Il est marié et père de trois enfants. Mais, depuis huit ans, il ne voit pas sa famille pendant l'été. Le Guatémaltèque cueille des fruits et des légumes à La Ferme Quinn, de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, à l'ouest de Montréal. Il le fait pour subvenir aux besoins de sa femme Rosa, de ses deux filles, Irma, 17 ans, et Norma, 14 ans, et de son fils José junior, 11 ans. Cinq de ses compatriotes l'ont rejoint. « C'est une bonne décision, dit M. Gomez, en espagnol. J'ai tissé un lien très spécial avec Philippe [Quinn]. » Une bibliothèque pour les jeunes Au fil des ans, José Gomez a vu son niveau de vie s'améliorer. Et il en profite pour s'impliquer davantage dans sa communauté au Guatemala. Cette année, dans les mois qui ont précédé son arrivée au Québec, il a participé à la construction d'une annexe à l'école secondaire du village voisin. « J'ai fourni le béton et j'ai travaillé pour faire une bibliothèque », explique-t-il. Le petit bâtiment ne compte, pour le moment, qu'une quarantaine de livres. « Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école et il faut donner cette occasion aux enfants, dit-il. J'aime travailler dans les champs. Mais ce n'est pas pour tout le monde. » Répondre à la demande

Agrandir La Ferme Quinn est spécialisée dans la cueillette, l'autocueillette et la transformation. PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE

« C'est difficile de trouver de la main-d'oeuvre qualifiée pour travailler dans les champs, reconnaît Philippe Quinn. C'est pourquoi des milliers de travailleurs étrangers viennent au Québec pour répondre à la demande. » Philippe Quinn est copropriétaire de La Ferme Quinn avec sa conjointe Stéphanie Maynard depuis neuf ans. Spécialisée dans la cueillette, l'autocueillette et la transformation, cette entreprise agrotouristique emploie de 30 à 70 personnes, au fil des saisons. Elle accueille 100 000 visiteurs par année. En plus des fruits et des légumes, elle possède de nombreux animaux de ferme et une boutique du terroir. On y cultive tant des asperges que des arbres de Noël. De nouvelles responsabilités Selon Philippe Quinn, un travailleur agricole saisonnier gagne de 18 000 $ à 22 000 $. « Toutes les lois du travail s'appliquent », précise-t-il. Ce qui comprend le versement du salaire minimum, des journées de travail de 4 à 12 heures, une journée de congé par semaine et des logements inspectés. « J'ai une grande confiance en José, dit-il. On a une belle relation. Pour moi, c'est un ami. » Et c'est avec respect qu'il remarque que son employé exerce des responsabilités accrues dans sa communauté. Même si cela implique que son passage à la ferme sera écourté cet été. Collaboration et initiatives

Agrandir Chaque été, José Gomez cueille des fruits et des légumes à La Ferme Quinn, à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, à l'ouest de Montréal. PHOTO ANDRÉ PICHETTE, LA PRESSE