 Québec retire des territoires de la carte des zones inondables 

Les premières modifications apportées plus tôt cet été concernaient une douzaine de municipalités des bassins des lacs Saint-François et Saint-Louis. Hier, 17 entités municipales de l'ouest de l'île de Montréal ont à leur tour été retirées de la ZIS.

« Des analyses effectuées [...] à l'égard de certains territoires compris dans le périmètre de la zone d'intervention spéciale n'ont pas permis de conclure qu'ils présentent un risque significatif d'inondation ; [...] il n'y a en conséquence pas lieu d'assujettir ces territoires aux restrictions imposées par la réglementation prévue par le décret 817-2019 », peut-on lire dans le deuxième projet d'arrêté de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, dévoilé hier.

« On a fait une première carte, plus large, et on a gelé le territoire. Après, on refait la cartographie plus précise avec toutes les informations que les municipalités nous donnent », a expliqué la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, jointe par La Presse hier soir.

« Pour nous, c'est une très bonne nouvelle, affirme Danie Deschêne, mairesse de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, au nombre des municipalités visées par le nouvel arrêté ministériel. On s'emballe, mais pas tant. On veut vérifier que le travail a été bien fait. On en est quand même à la troisième version de la carte. »

Le 17 juin, en réaction aux inondations de 2017 et de 2019, le gouvernement Legault a annoncé la mise en place de la ZIS, une mesure temporaire servant à délimiter un territoire où des règles particulières remplacent la réglementation locale et régionale d'aménagement et d'urbanisme. Des territoires n'ayant pas été touchés par les inondations récentes s'y sont retrouvés, soulevant inquiétude et incompréhension.