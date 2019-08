 Peu de temps d'attente à la frontière... pour l'instant 

C'est la fin des vacances de la construction et les voyageurs rentreront à la maison par milliers, aujourd'hui. À 9 h 15 ce matin, il n'y avait toutefois pas de files d'attente aux différents postes-frontières menant vers le Canada.

Selon l'Agence des services frontaliers du Canada, il n'y avait aucun délai aux postes frontaliers de Stanstead, de Saint-Armand et de Saint-Bernard-de-Lacolle, à 9 h 15.

Maxime Lachance, chroniqueur circulation, prévient toutefois que le dernier dimanche des vacances de la construction est l'une des journées les plus achalandées de l'année aux postes frontaliers terrestres. L'animateur à Radio circulation 730 AM a déjà vu des files d'attente d'une heure et demie, voire deux heures, à la veille du retour au travail.

« Aujourd'hui, les gens risquent de vouloir profiter de la belle journée plus longtemps. Ils vont partir plus tard des États-Unis. Quand il ne fait pas beau, les gens s'empressent de rentrer à la maison plus tôt en journée », dit-il, en entrevue avec La Presse.

M. Lachance prévoit donc que les premières files d'attente vont apparaître dès le début de l'après-midi. Les services frontaliers sont préparés à cet achalandage et plusieurs agents sont en poste, affirme-t-il.

Avec les vacances qui se terminent, les travaux reprendront d'ailleurs un peu partout sur le réseau routier, dès demain. C'est la fin des vacances et le retour des chantiers.

