 Des milliers de producteurs de lait victimes d'une faille de sécurité 

Les données personnelles de milliers de producteurs laitiers du Québec - et même les données de leurs vaches - ont été exposées sur le web. Holstein Canada, qui assure la certification du bien-être des animaux, a placé les informations de ses clients sur un fichier mal sécurisé.

Au Canada, les producteurs laitiers doivent se soumettre à une évaluation du bien-être de leurs animaux tous les deux ans. C'est Holstein Canada qui est chargé par les Producteurs laitiers du Canada de vérifier l'état de santé des vaches et de délivrer une certification.

Selon les premières vérifications de l'organisme sans but lucratif, aucun individu malveillant n'a eu accès aux différents renseignements. Une enquête indépendante est toutefois en cours pour confirmer le tout.

« L'exemple qu'on donne aux producteurs, c'est comme si les vaches étaient sorties au pâturage et qu'on avait oublié de fermer la porte de la clôture arrière. On ne sait pas si quelqu'un est entré », explique Ann Louise Carson, chef de la direction chez Holstein Canada.

Holstein Canada assure que ni des numéros d'assurance sociale ni des données financières n'ont été rendus accessibles. Ce sont des rapports de certification contenant, entre autres, les coordonnées d'une ferme, le numéro du producteur et quelques données sur les animaux qui ont été exposés.

Cette tuile tombe à un bien mauvais moment pour Cécile St-Laurent, productrice laitière. Elle fait partie des victimes de la fuite de données chez Desjardins. Elle possède aussi une carte de crédit Capital One, institution financière américaine victime d'une vaste fuite touchant 106 millions de ses clients, dont 6 millions au Canada. Et voilà qu'elle vient de recevoir une lettre de Holstein Canada l'informant que, comme des milliers d'autres producteurs au pays, ses données ont été rendues accessibles sur le web.

« Avec Desjardins, j'ai d'abord pensé qu'on allait pouvoir vider mon compte et me voler mon identité. Et là, Holstein. Je me dis : advienne que pourra. Je suis un peu choquée par tout ça. »

Mme St-Laurent craint qu'une personne malintentionnée n'essaie d'acheter un quota de lait avec son numéro de productrice. Holstein Canada assure toutefois que ce scénario est impossible.

« Quand on était jeunes, on nous disait de tenir secret notre numéro d'assurance sociale. Même chose avec notre NIP de carte bancaire. Là, je pense que plus rien ne tient. Même si tu caches tes papiers dans un coffre-fort, ç'a l'air que tout le monde peut mettre la main dessus. »

Joannie Bilodeau, propriétaire de la ferme Lady in Red Ayshire, à Issoudun, fait aussi partie des agriculteurs dont les données personnelles se sont retrouvées en situation de vulnérabilité. Elle ne se fait toutefois pas de mauvais sang. Il faut dire que ses rapports d'évaluation sont très bons, dit la principale intéressée.

Sur les réseaux sociaux, quelques agriculteurs ont manifesté la crainte que des militants véganes ne se servent des rapports qui ont été accessibles sur le web. Mme Bilodeau ne partage pas cette opinion.

« Ça me surprendrait qu'un militant débarque chez nous en apprenant que 3 de mes 50 vaches ont une patte un peu mal en point. Si une personne voit une vache dans un pré et qu'elle juge qu'une bassine d'eau, ce n'est pas suffisant étant donné la température, elle ne gênera pas pour déposer une plainte même si elle ne connaît rien aux animaux. »

« Qu'on ait vu mes données ou non, le risque de recevoir une plainte pour maltraitance est plus grand que jamais », affirme Mme Bilodeau.