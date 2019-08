 Hudson: une citoyenne victime d'un «procédé déloyal» de la Ville 

Un juge demande à Québec d'abolir le délai maximal de six mois pour poursuivre une municipalité

La Ville a rassuré sa citoyenne pendant des mois sur le fait qu'elle allait être indemnisée à la suite de la rupture d'un barrage municipal qui lui a causé des milliers de dollars de dommages. Mais Hudson a ensuite brutalement mis fin aux discussions, en expliquant à M me Maher qu'au Québec, toute poursuite contre une municipalité devait être lancée à l'intérieur d'un délai de six mois.

« J'ai l'impression de m'être fait avoir, parce qu'ils disaient de ne pas m'inquiéter, qu'ils allaient réparer et que la Ville était responsable. »

« Alors pourquoi j'aurais actionné ? », poursuit-elle en entrevue téléphonique.

La citoyenne « a été dupée par les paroles creuses et trompeuses des représentants de la Ville », a écrit le juge Pierre-C. Gagnon. Ceux-ci « ne semblent avoir attribué aucune importance à leur sens de l'honneur ».

« Elle aurait mérité de le gagner »

Mais la loi étant claire quant au délai de six mois, le magistrat a dû écarter la poursuite de 211 000 $ de Mme Maher. Il arrive qu'une partie perde un procès « alors que, sur le plan de l'équité et de la justice élémentaire, elle aurait mérité de le gagner », a écrit le juge. « C'est le cas en l'espèce. »

Fait rare, le magistrat a « alerté » l'Assemblée nationale quant au comportement de Hudson et soulevé un débat quant à la pertinence de maintenir ce délai de six mois, qui protège les villes « nécessairement au détriment des citoyens ». Ce privilège « est peut-être devenu désuet et injustifié », selon le juge Gagnon.

En entrevue téléphonique, Cynthia Maher a dénoncé le comportement de sa municipalité. La rupture du barrage municipal, survenue au printemps 2014, a vidé le petit lac Pine de son contenu : celui-ci est devenu un grand terrain vague, au grand dam de plusieurs résidants du secteur. Mais dans le cas de Mme Maher, qui vit tout près de l'embouchure, des arbres, une clôture et une haie de cèdres ont aussi été endommagés ou emportés.

Les reproches véhéments du juge Gagnon envers l'hôtel de ville de Hudson ont un goût doux-amer pour Mme Maher.