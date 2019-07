 Un Sherbrookois sauve un enfant de la noyade au Massachusetts 

La police de Westport citée par le Fall River Report explique que plusieurs témoins qui étaient sur la plage Horseneck en début de soirée, jeudi dernier, lui ont rapporté qu'un enfant avait été emporté et qu'il avait disparu sous l'eau.

À leur arrivée sur les lieux, les agents de police ont appris que Gabriel Roy s'était lancé à l'eau pour aller chercher le garçon et qu'il l'avait ramené vers la plage, jusqu'à ce qu'une autre personne s'occupe de l'enfant.

Le sergent Christopher Dunn a déclaré que l'enfant n'avait pas perdu conscience, mais qu'il avait tout de même été transporté à l'hôpital par des premiers répondants du Service des incendies de Westport, une municipalité située au sud-ouest de Cape Cod.

En entrevue à La Tribune, Gabriel Roy, qui est âgé de 23 ans, a signalé qu'à l'heure où l'événement s'était produit, il n'y avait plus de sauveteurs sur la plage. Il a précisé qu'à l'endroit où il a pu agripper le garçon, le courant était fort et qu'il avait de l'eau plus d'un mètre par-dessus la tête.

Le jeune homme n'a pas eu d'autres contacts avec la famille de l'enfant après avoir regardé l'ambulance l'emmener.