 Une agence de placement pour autistes prend racine au Québec 

Ils ont souvent le regard fuyant et peinent à socialiser, mais ils sont aussi méticuleux et redoutables pour trouver des anomalies au milieu de données abstraites. L'agence québécoise Auticonsult, spécialisée dans le placement d'autistes Asperger, mise sur les qualités atypiques de ces personnes hors normes pour leur permettre de sortir de l'isolement.

David Condamines le reconnaît sans détour : son parcours postsecondaire a été difficile. « Je me suis cassé les dents. Je n'étais pas prêt à ça. Je m'enfonçais dans mes difficultés d'adaptation », dit le jeune homme, qui a abandonné ses études pendant près de 10 ans avant de les terminer en avril dernier, à 32 ans, pour « venger l'échec ».

À l'exception de son débit saccadé et de son regard nerveux, comme s'il craignait toujours de dire quelque chose qui dérange, rien n'indique que l'informaticien est ce qu'on appelle un Asperger. « Pour moi, la socialisation, ce n'est pas du tout évident. J'aime plus être dans ma bulle », admet-il.

Ce trait, typique des Asperger, est souvent ce qui les place dans une situation de rejet. Ils ont pour la plupart une intelligence normale, voire supérieure pour les tâches nécessitant des habiletés techniques ou logiques. Mais leurs capacités limitées à lire le langage non verbal et les émotions des autres provoquent souvent des conflits.

Résultat : de 10 à 25 % seulement des personnes Asperger occupent un emploi à temps complet au Canada, estime l'agence Auticonsult.

Fraîchement installée au Québec, la firme spécialisée dans le placement professionnel d'autistes est née en Allemagne, en 2011, et s'est déployée dans une quinzaine de pays, dont la France, le Royaume-Uni, la Suisse, les États-Unis et le Canada. Elle a jusqu'à maintenant réussi à placer plus de 200 autistes au travail, principalement dans des postes en informatique.

Avec l'aide d'un coach

Pour y arriver, elle jumelle les travailleurs autistes avec un coach, qui les aide à naviguer dans l'univers professionnel et participe au processus d'entrevue. « C'est un filet de sécurité, au cas où je trébuche, illustre David Condamines, qui a trouvé un emploi dans une entreprise d'optométrie de Longueuil en mai dernier grâce à Auticonsult. Nous avons travaillé sur la façon de me présenter. Depuis mon embauche, on se voit une fois par semaine, et on évalue mon niveau de stress dans l'entreprise. »