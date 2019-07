Regards sur les villes: Trois-Rivières à vol d'oiseau

Au coeur du centre-ville de Trois-Rivières se trouvent le Musée POP et la vieille prison (au centre de la photo, à droite). Non loin, à gauche sur la photo, on aperçoit la cathédrale de l'Assomption.

plus de 500 000 pèlerins et visiteurs venus de tous les horizons.

Le campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) accueille plus de 14 000 étudiantes et étudiants.

Le boulevard des Forges est bien en évidence du fleuve jusqu'à l'autoroute 40, au loin. On y trouve une vie commerciale active et il fait bon s'y promener à pied, le jour comme le soir. Le long du Saint-Laurent, on voit les installations du parc portuaire, une promenade qui offre un panorama unique sur la ville et le fleuve.