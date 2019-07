 Hydravions: des risques réels, prévient un survivant d'un écrasement 

Le Beaver C-FJKI est sorti de l'usine en 1956 et a été impliqué dans quatre accidents depuis.

« L'aile s'est arrachée, a continué le médecin. On a frappé le sol assez fort. »

La météo était déjà mauvaise. « Quand on a embarqué dans l'appareil, mon ami mangeait des amandes. Je lui ai dit que c'était un drôle de dernier repas », s'est rappelé Normand Gravel en entrevue avec La Presse.

Les cinq occupants de l'appareil ont eu plus de chance que ceux qui se trouvaient dans le même avion 18 ans plus tard. Fractures, commotions et contusions valent mieux que la fin brutale qui attendait les sept victimes de l'écrasement survenu au lac Mistastin, dont le pilote Gilles Morin.

Les recherches continuaient pour retrouver les quatre corps manquant à l'appel, cette semaine. L'un d'eux a été retrouvé hier.

La Gendarmerie royale du Canada a expliqué que dans ce lac extrêmement profond et long de 16 kilomètres, les plongeurs cherchaient « une aiguille dans une botte de foin ». Des vents violents et de fortes pluies auraient déplacé l'appareil dans le plan d'eau, croit le corps de police.

En 2001, des parachutistes militaires ont été déployés pour secourir les accidentés. « Les gars de l'armée étaient contents parce qu'habituellement, ils trouvent des morts », a relaté M. Gravel. Il a été placé sur une civière et hissé dans un hélicoptère à l'aide d'un treuil.

Être conscient des risques

Dix-huit ans plus tard, Normand Gravel continue à pêcher, mais en chaloupe plutôt qu'en hydravion. Il a toujours de la difficulté à rester calme dans un véhicule dont il n'a pas le contrôle.

Le médecin veut surtout faire passer un message : un voyage en hydravion pour aller pêcher est toujours excitant, mais présente un risque réel pour les voyageurs.

L'avion de ligne « est un moyen de transport extrêmement sécuritaire, où les taux de mortalité sont les plus faibles par rapport aux autres moyens de transport », dit-il.