 Les politiciens condamnent les actes islamophobes des derniers jours 

Legault trop timide, dénoncent les libéraux

Selon la députée du Parti libéral Marie Montpetit, François Legault et sa ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, se sont montrés trop timides au cours des derniers jours.

Elle relève que le premier ministre n'a jamais dénoncé publiquement les gestes islamophobes jusqu'à ce qu'il soit questionné par La Presse. Il a pourtant exprimé sa tristesse après la mort du policier Patrick Bigras et celle de l'homme d'affaires Stéphane Roy.

« C'est le silence radio du côté du gouvernement, du côté du premier ministre, du côté de la ministre de la Sécurité publique, a déploré Mme Montpetit. Et ça, c'est inquiétant. Ils ont une responsabilité de maintenir un climat social serein, pacifique. »

« Dans quelle société on vit si on a des agressions qui se font et qu'on a une ministre de la Sécurité publique, si on a un premier ministre qui ne réagissent pas ? », a-t-elle ajouté.

Le chef du Parti québécois, Pascal Bérubé, s'est lui aussi dit dégoûté par les actes de Québec et de Montréal. « Ça donne froid dans le dos », a-t-il dénoncé.

À ses yeux, ces gestes ne sont pas le symptôme d'un climat d'intolérance dans la province, comme l'ont soutenu des internautes sur les réseaux sociaux.

« Comme dans toute société, il y a des individus qui sont animés de sentiments xénophobes, a-t-il indiqué. Et c'est une tâche collective pour l'ensemble des citoyens du Québec, non seulement de condamner avec force et sans aucune nuance ce type de geste, mais aussi de continuer l'éducation à la connaissance de l'autre. »

La députée de Québec solidaire Catherine Dorion a dénoncé le crime dont a été victime le chauffeur de taxi de Saint-Roch, mercredi. Dans une publication Facebook, elle a appelé la population à se mobiliser contre les « prêcheurs de haine » qui sévissent à Québec.

« Ce climat social, il y a des gens qui en sont responsables, a-t-elle écrit. Il y a des chroniqueurs, des animateurs et des politiciens qui sèment les graines de la haine pour empocher des votes, des clics, du gros cash. Tôt ou tard, ces gens seront tenus responsables. »