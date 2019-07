 Achat d'électricité au Québec: New York consulte les autochtones 

En amont des négociations pour conclure un contrat d'électricité avec Hydro-Québec, le bureau du maire de New York a envoyé trois experts au Québec. Depuis la semaine dernière, ces derniers sillonnent le nord de la province et consultent des représentants autochtones.

Joint hier par La Presse à New York, Mark Chambers, chef du bureau du développement durable à la mairie de New York, a expliqué que le maire, Bill de Blasio, tient à obtenir une entente avec Hydro-Québec pour alimenter en hydroélectricité les opérations de la Ville de New York. Cependant, avant de lancer les négociations formelles, le bureau du maire veut bien comprendre les répercussions globales d'une éventuelle entente, sur le plan tant des droits de la personne que de l'environnement.

« Nous ne savons pas quel pourrait être l'incidence d'une entente sur les Premières Nations et les Inuits. C'est pourquoi nous les consultons directement. Nous ne pouvons pas nous fier seulement à ce que nous dit Hydro-Québec », a dit M. Chambers à La Presse.

Climat et droits de la personne

« New York est la plus grosse ville des États-Unis. Ce que nous faisons sera imité ailleurs ensuite, continue-t-il. En ce sens, notre approche et nos décisions doivent refléter nos valeurs. Nous croyons fermement que combattre les changements climatiques et combattre les inégalités sociales vont de pair. Un combat ne va pas sans l'autre », affirme M. Chambers en ajoutant que les visites de site et les discussions qui ont lieu avec divers leaders inuits et des Premières Nations sont « cruciales pour comprendre le contexte » dans lequel un éventuel accord serait négocié.

La délégation new-yorkaise, actuellement sur la Côte-Nord, est composée de Michael Shaikh, directeur adjoint pour les initiatives stratégiques au bureau du développement durable de la Ville et expert en droits de la personne, de Suzanne DesRoches, directrice adjointe à l'énergie et aux infrastructures au sein du même bureau, ainsi que d'Anthony Fiore, chef de la gestion de l'énergie pour les services administratifs de la Ville de New York.

Enthousiasme dans les communautés visitées

Joints hier, deux des leaders autochtones qui ont pris part aux discussions avec la délégation de New York au cours de la dernière semaine soulignaient l'originalité de la démarche.