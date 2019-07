 Un lobbyiste controversé veut qu'Ottawa force les banques à le servir 

Refusé comme client par toutes les banques canadiennes, un lobbyiste montréalais controversé demande à Ottawa de forcer les institutions financières à lui offrir des services de base, malgré ses liens avec des gouvernements autoritaires et des seigneurs de guerre un peu partout dans le monde.

Le mois dernier, le gouvernement canadien a même demandé à la GRC d'enquêter sur lui après que le Globe and Mail eut révélé qu'il travaillait à l'obtention d'armes pour le régime militaire soudanais, qui est frappé de sanctions par le Canada.

Certaines lui ont dit qu'il représentait un « risque », sans en préciser la nature. La liste de ses clients y est certainement pour quelque chose : il a déjà été embauché pour fournir des hélicoptères d'attaque russes à la République centrafricaine, il a travaillé pour l'ancien directeur du CUSM Arthur Porter afin d'obtenir du financement russe pour des projets en Sierra Leone, il a représenté le régime répressif de Robert Mugabe au Zimbabwe et il a été embauché par des chefs de guerre libyens impliqués dans la guerre civile.

Le lobbyiste globe-trotter dit être incapable d'ouvrir un compte dans une institution financière et d'obtenir une carte de crédit ou de débit au Québec. Il dit avoir frappé à toutes les portes depuis 2012 : chez Desjardins, à la CIBC, à la Banque Royale, à la Banque de Nouvelle-Écosse, à la Toronto Dominion et à la Banque Laurentienne.

« OK, [les banques] ne m'aiment pas, elles n'aiment pas mes opinions politiques, elles n'aiment pas ce que je fais. Mais tout ce que je fais est légal et je n'ai jamais eu un chèque qui a rebondi. Rien ! »

Dans sa requête déposée en mars dernier à la Cour fédérale, il demande à un juge de forcer le ministère des Finances du Canada et l'Agence de la consommation en matière financière (l'organisme fédéral de surveillance des banques) à intervenir dans son dossier.

« Le demandeur habite à Montréal et nécessite l'usage d'un compte personnel et d'une carte de banque, ce dont il est privé sans droit et sans explication », écrivent ses avocats dans la requête.

Le document allègue que les instances gouvernementales ont refusé ou négligé de faire respecter le droit de M. Ben-Menashe d'obtenir des services bancaires en tant que citoyen canadien. La requête demande à la Cour fédérale de forcer les autorités fédérales à enquêter sur le dossier et à se prononcer sur le droit du lobbyiste à obtenir des services. Elle demande aussi au juge d'imposer au gouvernement canadien la création d'un mécanisme d'appel pour les gens qui se voient refuser des services bancaires.

Ari Ben-Menashe croit que des milliers de personnes se retrouvent dans la même situation que lui face aux banques canadiennes. Il est bien conscient qu'avec la nature de son travail, il n'est pas nécessairement la personne la plus populaire que ceux-ci auraient pu choisir comme porte-étendard.