 Personnalités de la semaine: les artisans du pont Samuel-De Champlain 

Tristan Péloquin

La Presse La Presse Suivre @TristanPeloquin Quelque 1600 travailleurs ont travaillé d'arrache-pied pendant plus de trois ans pour ériger un petit miracle au-dessus du Saint-Laurent. Ce sont nos personnalités de la semaine.

Mieux conçu que son prédécesseur, le nouveau pont Samuel-De Champlain devrait en principe durer au moins 125 ans. Mais s'il fallait tout recommencer demain matin, ses artisans feraient la file pour revivre l'expérience de travailler sur ce chantier « où tout est gigantesque ». « Grandiose », « magnifique », « impressionnant », « splendide ». Les ouvriers qui y ont travaillé ne manquent pas d'épithètes louangeuses pour décrire la structure de béton et d'acier qu'ils ont érigée au-dessus du Saint-Laurent : « C'est un legs, finalement », lance le charpentier menuisier Martin Pouliot, qui s'est assis avec sept de ses collègues pour raconter à La Presse comment ils avaient vécu cette aventure de l'intérieur. La chose a été dite et redite : la construction de l'ouvrage, qui s'est étalée sur plus de trois ans, s'est souvent faite au sacrifice des vacances et de la vie personnelle de ces ouvriers. Les journées de plus de 14 heures étaient légion.

« Tu reviens à la maison quand il fait noir. Tu te laves, tu manges, tu te couches. Et tu te lèves à trois heures du matin pour recommencer et être sur le chantier à six heures. » - Manuel Vaz, cimentier

Personne n'y était contraint, mais plusieurs ont choisi de travailler 30, 35 ou 40 jours d'affilée pendant certaines périodes cruciales. « La fin de semaine de la fête du Canada, c'était la première fois depuis le 16 juin 2016 que je prenais deux week-ends de congé de suite », dit le grutier Michel Dufresne. Neuf canicules Le travail se poursuivait beau temps, mauvais temps. Pendant l'hiver, le froid les obligeait à mettre des chauffe-mains dans leurs gants. Le brouillard émanant de l'eau plus chaude du Saint-Laurent les empêchait de voir plus de deux mètres devant eux, et des vagues glacées leur mouillaient parfois les vêtements pour toute la journée, lorsqu'ils se rendaient à leurs postes de travail à bord de barges. Pendant l'été, la chaleur pouvait monter au-dessus de 40 °C sur le tablier et dans les poutres-caissons qui forment la structure. Les travailleurs sont passés à travers neuf périodes de canicule. « Il fallait constamment que tu surveilles tes collègues pour t'assurer qu'ils boivent de l'eau, même s'ils n'avaient pas soif », relate Bobby Nolet, un manoeuvre responsable de la prévention environnementale sur le chantier.

« On est chanceux, les collègues se tenaient et s'épaulaient. » - Bobby Nolet