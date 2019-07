Chaleur: pas de répit avant la nuit prochaine

La province n'est pas épargnée par cette masse d'air chaud et très humide qui a envahi le sud du territoire, vendredi. Les Québécois ont droit à une autre journée collante et humide, voire suffocante, samedi.

Environnement et Changement climatique Canada a lancé un avertissement de chaleur pour plusieurs régions. Le météorologue Alexandre Parent précise que cette vague de chaleur touche l'ouest, le sud et le centre du Québec. Les régions de l'Outaouais, de l'Estrie, de la Beauce, des Basses-Laurentides, de Lanaudière ainsi que les grandes régions de Québec et Montréal, en passant par Trois-Rivières, ne sont pas épargnées.

Le mercure va encore une fois dépasser les 30 degrés Celsius dans la journée de samedi, mais on va plutôt ressentir plus de 40 degrés en tenant compte du facteur humidex.

Montréal a connu vendredi sa première journée de l'été dépassant les 40 degrés Celsius quand une température de 41 degrés, en tenant compte du facteur humidex, a été enregistrée en après-midi à l'aéroport Montréal-Trudeau.

Il n'y aura pas de répit non plus la nuit prochaine avec des minimums prévus au-dessus des 20 degrés Celsius, voire possiblement 25 à Montréal. Cette vague de chaleur va s'étirer jusqu'à dimanche, selon M. Parent. Il faudra attendre jusque dans la nuit de dimanche à lundi pour avoir une première nuit fraîche et ouvrir les fenêtres afin de changer l'air des maisons et des logements. Un front froid fera alors son travail et chassera l'humidité, note le météorologue d'Environnement Canada.

Quant à la masse d'air chaud actuelle, elle provient d'un anticyclone, soit une zone de haute pression, qui était, il y a quelques jours, au-dessus du Midwest américain, explique Alexandre Parent. Les vents l'ont fait se déplacer sur les deux tiers des États-Unis, en passant par le du sud de l'Ontario et maintenant à travers le Québec et se sera ensuite au tour des Maritimes. L'humidité augmente à mesure qu'avance cette vague de chaleur qui va perdurer jusqu'à dimanche, dit M. Parent.