 Hélicoptère du PDG de Savoura: l'armée arrêtera ses recherches ce soir 

« L'Aviation royale canadienne (ARC) a dû prendre la difficile décision de réduire les efforts de recherche, à la fin de l'opération de recherche d'aujourd'hui », indique un communiqué transmis samedi matin. Elle « remet l'affaire entre les mains de la Sûreté du Québec, qui traitera l'affaire comme une enquête sur des personnes disparues », précise le communiqué.

L'hélicoptère de M. Roy est disparu depuis le 10 juillet. Il aurait survolé la région située entre Lac-De la Bidière et Sainte-Sophie.

« On est prêts à revenir s'il y a de nouveaux renseignements », a dit au téléphone le capitaine Graeme Scott, officier des affaires publiques. Aujourd'hui, trois hélicoptères de l'ARC participeront aux recherches. L'armée a évalué qu'il était « improbable » que ses recherches permettent de retrouver l'hélicoptère avec les informations actuelles et les recherches déjà effectuées.

La zone de recherche est maintenant réduite à 2200 km2.

L'armée, en plus de la Garde côtière canadienne, Sauvetage et recherche aériens du Québec, l'Association civile de recherche et de sauvetage aériens et la Sûreté du Québec ont pris part aux opérations de recherches.