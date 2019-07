 Vacances de la construction: les voyageurs prendront d'assaut les routes du Québec 

Selon un sondage réalisé par Tourisme Québec, plus d'un voyageur québécois sur deux comptait visiter la Belle Province pendant les vacances de la construction, qui s'étendent officiellement du 21 juillet au 3 août cette année.

« Il faut planifier ses déplacements », indique Guillaume Paradis, porte-parole du ministère des Transports du Québec. Il conseille de consulter Québec 511 avant de prendre la route pour prévoir les entraves, tout de même nombreuses un peu partout dans la province, ou d'installer l'application sur un téléphone.

« Ça permet d'être moins stressé, ce qui réduit le risque d'accident, souligne-t-il. Et on arrive à l'heure prévue si on a une réservation ou qu'on doit prendre le bateau, par exemple. »