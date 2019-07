 Écrasement au Labrador: le moteur était tombé en panne en plein vol l'été dernier 

Le pilote avait dû effectuer un atterrissage imprévu dans une zone extrêmement isolée du Nunavik. Les trois occupants de l'hydravion Beaver avaient dû trouver un abri de fortune pour deux jours, le temps qu'un mécanicien les rejoigne.

Les deux passagers étaient des fonctionnaires du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec (MERN) en tournée d'inspection. L'incident a marqué les esprits au point de pousser l'organisation à donner des cours de survie en forêt à 33 de ses employés.

Les deux fonctionnaires impliqués dans la mésaventure en ont fait part à leurs collègues dans un article sur l'intranet du Ministère, auquel La Presse a eu accès.

« En plein vol, le moteur fait des siennes et coupe complètement. Notre pilote, très expérimenté, a le bon réflexe et remet les gaz rapidement », écrivent-ils, ajoutant que l'incident s'est produit le 29 août 2018. Après l'atterrissage, le pilote les informe qu'« il n'y a plus une seule goutte d'huile dans [leur] hydravion ! », continuent-ils. « Le refroidisseur d'huile est brisé et nous ne pourrons repartir qu'une fois la pièce changée. »

Une photo de l'équipe mise en ligne sur le même réseau montre bien qu'il s'agit de l'hydravion immatriculé C-FJKI, soit le même appareil que celui qui s'est écrasé dans le lac Mistastin lundi dernier. Trois occupants ont été déclarés morts et les autorités recherchent le corps des quatre autres.

Problème « rare »

En entrevue, le patron d'Air Saguenay, Jean Tremblay, a reconnu que son hydravion avait eu un problème de moteur l'été dernier. Il assure toutefois que le moteur et le refroidisseur d'huile avaient été changés depuis, ce qui exclut tout lien avec l'écrasement de lundi.

« Le moteur a eu des ratés parce qu'il y avait un problème d'alimentation d'huile et les températures sont montées très, très haut », s'est souvenu M. Tremblay. « C'est de la mécanique, ce sont des moteurs à pistons, ça peut arriver. »