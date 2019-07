 Le nombre de conducteurs âgés qui perdent leur permis bondit 

Les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses à se faire retirer leur permis de conduire. La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) a suspendu 1357 permis à des conducteurs de 75 ans et plus en 2018, ce qui représente un bond de 63 % par rapport à 2015.

Il y a aussi 6507 personnes du même groupe d'âge qui ont renoncé à leur permis en 2018.

Ces chiffres s'expliquent entre autres par le nombre croissant de personnes de 75 ans et plus dans la société, explique Gino Desrosiers, porte-parole de la SAAQ. « Les gens vivent plus longtemps, ils sont plus en santé, ils sont plus nombreux à avoir 75 ans et plus. Donc en proportion, il y a plus de gens de cet âge qui se retrouvent sur la route et ils sont aussi plus nombreux à se faire révoquer leur permis ou à y renoncer. »

En effet, les conducteurs âgés de 75 à 84 ans sont passés de 257 127 à 317 395 (+ 23 %) entre 2014 et 2018. Les conducteurs de plus de 90 ans ont, quant à eux, fait un bond de 6683 à 10 420 (+ 56 %) pour la même période.

À partir de 75 ans, les conducteurs sont soumis à leurs premiers tests médicaux pour que leur capacité à conduire soit évaluée. Puis, à partir de 80 ans, les examens sont faits tous les deux ans.

« Six mois avant que la personne atteigne 75 ans, on lui envoie par la poste un formulaire médical à faire remplir par son médecin. Le formulaire nous donne une série d'informations sur l'état de santé du patient concernant sa santé physique et cognitive », dit M. Desrosiers.

De là, les médecins-conseils de la SAAQ peuvent renouveler le permis d'un conducteur, le renouveler avec certaines conditions ou le retirer complètement. Parmi les conditions, on peut demander à un automobiliste de porter des lunettes, d'avoir un appareil auditif ou de conduire uniquement de jour.

Pincement au coeur

Pierrette Donaldson, 87 ans, fait partie des statistiques. Il y a deux ans, la dame de Québec s'est rendue chez son médecin. Quand elle est sortie de son rendez-vous, elle a tout de suite compris que quelque chose clochait. Dehors, il faisait noir et elle ne voyait plus aussi bien qu'en milieu de journée.

À partir de ce moment, Mme Donaldson a pris la décision de cesser de conduire le soir. Mais sa vue, elle, a continué à baisser. Quand elle a finalement reçu un diagnostic de dégénérescence maculaire, elle a rangé ses clés de voiture pour de bon.