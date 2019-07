Québec et Ottawa dénoncent les propos du maire d'Oka

«Je n'adhère pas du tout à ça, a dit M me D'Amours. Je lui ai dit que ses propos ne sont pas des propos qui sont propices à un dialogue positif. Et je lui ai dit que les propos qui sont cités [dans les médias] étaient des propos que je qualifiais d'irresponsables pour un maire.»

Quelques membres de la communauté mohawk se sont installés jeudi sur le bord de l'autoroute 344, entre Kanesatake et Oka, pour exprimer leurs revendications. Des drapeaux des Warriors flottaient toujours en fin d'après-midi autour d'une poignée de personnes, assises dans le calme.

Le maire s'oppose à ce qu'un riche propriétaire cède un vaste terrain à la réserve autochtone. Grégoire Gollin espérait contribuer à la «réconciliation» entre les communautés d'Oka et de Kanesatake.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a aussi déploré la sortie du maire d'Oka. Selon lui, les commentaires de Pascal Quevillon «manquent de respect et de compréhension, qui sont nécessaires à la réconciliation».

Police autochtone

La ministre D'Amours suit le dossier de près depuis plusieurs mois. Elle a eu de nombreux échanges avec le gouvernement fédéral, ainsi qu'avec les dirigeants de Kanesatake et d'Oka. Elle n'a pas pris position sur la cession du terrain à la réserve autochtone.

Elle dit comprendre le «fond» des préoccupations du maire et de certains résidants. Mais elle juge que les commentaires de M. Quevillon étaient «dangereux» et qu'ils encourageaient le «désordre».

«Ce n'était peut-être pas le bon moyen, a-t-elle résumé. Les fonctions d'un maire, ce n'est pas d'appeler à une deuxième crise d'Oka.» Bien qu'elle n'y ait pas assisté en personne, Mme D'Amours a visionné la rencontre publique de mercredi soir. Elle a décelé un changement de ton de la part du maire dans ses échanges avec la population, une ouverture.

Elle a souligné au passage que le chef Simon réclame depuis plusieurs années la création d'un corps de police autochtone pour faire respecter la loi dans sa communauté.

Dans une entrevue avec La Presse jeudi, le chef Simon a réitéré sa demande. «Ce dont on aurait besoin, c'est d'un service policier autochtone, a-t-il martelé. C'est de ça que la population a besoin. On a des courses à pleine vitesse dans les chemins, les aînés ont peur de sortir le soir, il y a toutes sortes de choses qui se passent et il n'y a rien pour l'empêcher.»

Depuis un conflit dans la communauté en 2004, la SQ assure la sécurité à Kanesatake.