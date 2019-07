Le nombre de fermes bio bondit

Émilie Bilodeau

L'agriculture biologique séduit de plus en plus de fermiers au Québec. La province compte maintenant 2083 fermes biologiques ; il s'agit d'une hausse de 29 % en 2018 par rapport à 2017. C'est ce que révèle la plus récente compilation du Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV).

Dans la production de sirop d'érable, de lait et de grandes cultures, ce sont principalement des fermes déjà établies qui passent de la culture conventionnelle à la culture biologique. Dans le cas de la production maraîchère, ce sont beaucoup de nouvelles entreprises qui se lancent dans le biologique. De 2017 à 2018, la superficie réservée à la culture biologique est passée de 72 000 à 85 000 hectares. En incluant les transformateurs, on compte désormais 2671 entreprises biologiques au Québec, selon les chiffres du CARTV, organisme public qui s'assure que les appellations comme « maïs sucré de Neuville », « agneau de Charlevoix » ou « biologique » sont bien appliquées et respectées. Pascale Tremblay, présidente-directrice générale du CARTV, affirme que cet engouement pour le biologique est une réponse à la demande des consommateurs « Les consommateurs veulent savoir comment leurs aliments sont produits et transformés. La production biologique vient avec un cahier des charges très détaillé. Ça, ça rassure les consommateurs. Cette transparence leur plaît », explique-t-elle. La production biologique a augmenté de 17 % en production végétale, de 11 % en production animale et de 5 % dans le secteur de la transformation. Mais c'est dans l'acériculture qu'on remarque la hausse la plus importante. On comptait 40 % plus d'érablières biologiques en 2018 qu'en 2017.

« Passer d'une production conventionnelle à une production biologique, c'est plus simple pour une érablière que pour une production laitière [qui doit adopter des changements] de l'alimentation des animaux jusqu'au troupeau laitier. » - Pascale Tremblay