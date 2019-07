 Stampede de Calgary: six chevaux morts lors des courses de chariots 

Des blessures ont obligé une équipe de médecine vétérinaire à euthanasier trois autres chevaux ayant participé aux courses de chariots du Stampede de Calgary, portant à six le nombre d'animaux à mourir lors de l'événement annuel Rangeland Derby.

Les responsables du Stampede ont déclaré sur l'internet que les chevaux étaient tombés dimanche soir pendant la huitième course, lorsqu'un cheval du wagon conduit par Evan Salmond s'est cassé un os de la patte postérieure.

Deux autres chevaux de la même équipe ont également été blessés et, malgré les efforts des vétérinaires, les trois animaux ont dû être euthanasiés.

Les autorités du Stampede ont indiqué que la sécurité entourant les courses de chariots sera examinée, mais on ne sait pas encore quelle forme cet examen prendra.

Jeudi dernier, M. Salmond a été impliqué dans une collision ayant eu pour conséquence une blessure à la jambe pour un de ses chevaux.

Chad Harden, un autre conducteur de chariot, a été condamné à une amende de 10 000 $ US et à une interdiction de compétition au Stampede pour une durée indéterminée après que les autorités eurent déterminé qu'il avait accidentellement nui à un autre conducteur, Danny Ringuette, et fait basculer le chariot de M. Salmond dans la voie intérieure de la piste.

Mercredi, un cheval a été euthanasié après s'être cassé une jambe lors d'une course, alors qu'un autre animal s'est effondré et est mort lundi en raison de ce que le Stampede a qualifié de problème médical.

«C'est aussi bouleversant pour nous que pour notre communauté, et c'est un défi pour nous», peut-on lire sur le site web du Stampede, en référence à l'accident de dimanche.

«L'engagement du Stampede pour la sécurité des animaux et des conditions de leur participation à nos événements est d'une importance capitale pour nos valeurs et l'intégrité de notre marque. Nous continuerons d'être ouverts dans nos communications avec notre communauté.»