 Hélicoptère disparu: le périmètre de recherche est réduit 

André Michaud, porte-parole externe de Savoura, côtoie Stéphane Roy depuis plus de deux décennies: «C'est un battant doté d'un instinct de survie hors du commun. Il va tout faire pour se sortir de cette mésaventure, peu importe le scénario.»

M. Michaud a réitéré l'importance de poursuivre les recherches au sol «de façon intense et sur l'ensemble du territoire», malgré l'immensité du milieu sauvage où l'hélicoptère a disparu sans laisser de traces. Il implore les milliers de gens présents en forêt dans cette zone de contribuer et de garder l'oeil ouvert. «Le territoire est trop grand pour tout ratisser, dit-il, mais on compte sur les amateurs de villégiature pour garder l'oeil ouvert dans les petits bois et les chemins moins fréquentés.»

Selon lui, la recherche aérienne a ses limites, dû à la végétation dense du territoire où l'hélicoptère a disparu. Même si l'armée dispose d'effectifs aériens et de radars, il n'y a toujours pas de trace du véhicule et aucun indice supplémentaire permettant de retrouver Stéphane Roy et son jeune fils.

Comme dans toutes circonstances semblables, la famille et les proches de M. Roy vivent des hauts et des bas. Ils ne se laissent toutefois pas décourager «Le seul scénario possible, c'est que M. Roy et son fils sont vivants», ajoute M. Michaud.