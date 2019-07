Météo de l'extrême

Sara Champagne

Une tornade qui a semé la terreur dans Lanaudière jeudi soir, des alertes au smog au cours des derniers jours dans le Grand Montréal, une semaine chaude et humide qui s'annonce : l'été est encore jeune, mais semble vouloir s'inscrire dans une tendance aux extrêmes déjà bien amorcée, selon les spécialistes. Il vaut mieux s'y habituer.

Agrandir En 2018, la grande région de Montréal a connu son mois de juillet le plus chaud jamais enregistré. PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE

La canicule De la chaleur incessante, suffocante. Des records fracassés. Deux vagues de chaleur extrême se sont abattues sur le Québec l'été dernier, la première à la fin juin, l'autre au début août. La grande région de Montréal a connu son mois de juillet le plus chaud jamais enregistré avec une canicule meurtrière. Au total, 86 personnes ont perdu la vie, la région de Laval ayant été particulièrement frappée, selon les données de l'Institut national de la santé publique du Québec. « La question n'est plus de savoir si on vivra un jour une méga-canicule dépassant l'imagination, comme en Europe [en 2003, et à la fin du mois de juin dernier avec plus de six jours de records de chaleur], mais plutôt de savoir quand elle aura lieu », estime Alain Bourque, directeur général d'Ouranos, un consortium d'experts en science du climat. Il vaut mieux s'adapter, résume-t-il.

Agrandir Les récoltes de brocolis, de choux et de laitues ont été particulièrement touchées au Québec à l'automne 2018. PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE

La sécheresse Après les canicules, la sécheresse. Les orages n'ont pas été suffisants pour les agriculteurs à l'automne 2018. Les récoltes de brocolis, de choux et de laitues ont été touchées. Mais plus inquiétant : la pénurie de foin, nourriture principale des bestiaux. « Au moment où l'on se parle, les producteurs ont déjà dû sortir les fauches », déplore Gilbert Marquis, président de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles (UPA) du Bas-Saint-Laurent. Face à cette pénurie, les agriculteurs ont le choix de se départir d'une partie de leur cheptel ou d'acheter des balles de foin. En renfort, la Financière agricole du Québec a dû verser près de 60 millions à 4550 producteurs dans le cadre du programme d'assurance récolte (foin et pâturages), indique l'UPA. C'est six fois plus d'indemnités que la moyenne des 10 dernières années.

Agrandir Le 21 septembre dernier, une tornade a traversé la rivière des Outaouais, ce qui a causé d'importants dommages dans un secteur de la ville de Gatineau. PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE

Tornades Les météorologues ont peine à en faire le compte exact, mais 49 tornades au pays ont été dénombrées par la Société canadienne de météorologie et d'océanographie (SCMO) en 2018. C'est moins que la normale des dernières années, mais les tornades ont revêtu un caractère exceptionnel au Québec. Le 21 septembre dernier, une tornade a traversé la rivière des Outaouais, balayant le Pontiac, pour ensuite soulever le quartier Mont-Bleu de Gatineau. D'autres tornades ont suivi. À la SCMO, on indique que la tornade a été classée EF3, avec des vents atteignant une pointe de 265 km/h. Il s'agit de la tornade la plus forte depuis 1903. À Environnement Canada, on a dénombré sept tornades au Québec. Même si les tornades demeurent un « phénomène marginal », on peut penser que le climat devient plus propice à leur formation avec des orages violents plus fréquents. En juin dernier, une tornade a encore frôlé un secteur résidentiel de Gatineau et causé des dommages à Ottawa.

Agrandir Le mois de novembre 2018 n'avait jamais été aussi froid en 29 ans au Québec. Et seul novembre 1995 avait été plus froid à Montréal depuis 1936. PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE

Novembre glacial Le mois de novembre n'avait jamais été aussi froid en 29 ans au Québec. Au petit matin, le 22 novembre 2018, des températures sous la barre des - 18 °C ont été enregistrées dans certaines régions du Québec. Seul novembre 1995 avait été plus froid à Montréal depuis 1936. À Environnement Canada, Simon Legault, météorologue de sensibilisation aux alertes, souligne que le froid a eu ceci de particulier qu'il s'est installé pour rester durant huit mois sous les normales saisonnières. « À Montréal, même le mois de mai a été le plus froid enregistré depuis 20 ans », ajoute-t-il.

Agrandir Le toit d'une épicerie Métro s'est effondré sous le poids de la neige, le 25 février dernier, à Terrebonne. PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE

Des toits effondrés Une bonne tempête laissant de 30 à 40 cm de neige a donné le ton à l'hiver autour de la Saint-Valentin. Un hiver très enneigé. À Gaspé, par exemple, 559 cm de neige ont été reçus. C'est deux mètres de plus que la normale. À la fin de l'hiver, on comptait par dizaines les toitures effondrées à divers endroits : Terrebonne, Joliette, Saint-Jérôme, Montréal-Nord aussi. Les différents observateurs du climat expliquent qu'une croûte de glace s'est formée avec l'alternance de froid et de redoux. Selon Alain Bourque, expert chez Ouranos, il s'agit d'un exemple clair du besoin de s'adapter au climat. Il y a lieu de réviser les codes du bâtiment, estime-t-il.

Agrandir Entre le 8 et le 10 avril derniers, une partie du Québec a été balayée par une tempête de pluie verglaçante. Sur la photo, un arbre s'est effondré sur une voiture dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, à Montréal. PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE

Verglas Entre le 8 et le 10 avril, une partie du Québec a été balayée par une tempête de pluie verglaçante. Ce système a eu ceci de particulier qu'il a touché un grand nombre de gens dans différentes régions, dont Laval et Lanaudière. Des gens ont été privés d'électricité durant plusieurs jours. À Hydro-Québec, Cendrix Bouchard, conseiller en communication, indique que 756 pannes de plus de 24 heures ont été répertoriées, pour un total de 174 491 clients. « À un moment, jusqu'à 315 000 clients étaient privés d'électricité simultanément dans les Basses-Laurentides. Il a fallu des équipes en renfort du Vermont et d'Hydro-Sherbrooke. »

Agrandir Selon le dernier bilan de la sécurité publique du Québec, plus de 10 000 personnes ont été évacuées au plus fort de la plus récente crue printanière. Sur la photo, un résidant parcourt une rue inondée de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, dans les Laurentides, le 30 avril dernier. PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE

Crue des eaux « Avec l'érosion des côtes, les inondations sont l'un de nos dossiers les plus importants, explique l'expert du consortium Ouranos Alain Bourque. Je ne sais pas combien de temps on va continuer à s'entêter avec le développement le long du littoral. Il y a eu de mauvaises décisions territoriales. » Selon le dernier bilan de la sécurité publique du Québec, plus de 10 000 personnes ont été évacuées au plus fort de la crue printanière. Une dizaine de plans d'eau ont dépassé les seuils un peu partout au Québec. Que ce soit à Environnement Canada, à Ouranos ou à l'Union des producteurs agricoles, on s'entend pour dire qu'il faut s'adapter aux changements climatiques.

Agrandir Des travailleurs agricoles travaillent dans un champ de la Montérégie, en juin dernier. PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE

Juin, on gèle Il est difficile de prévoir la météo, mais ce qui est clair, c'est que le début du mois de juin a été plutôt froid. Les agriculteurs ont semé en retard, il n'y a pas eu assez de temps chaud, particulièrement dans le Bas-Saint-Laurent. Selon Environnement Canada, la région métropolitaine ne devrait pas être frappée par des canicules comme en 2018. « Sauf que c'est un peu comme des pools de hockey, la marge d'erreur est grande », dit l'expert Simon Legault. Du côté des agriculteurs, on souhaite aussi des précipitations. « Nous, ce qu'on a, les producteurs, c'est de la patience. On a l'agriculture tatouée sur le coeur. En ce moment, ce n'est pas trop mal parti, on souhaite de la chaleur et de la pluie », résume Gilbert Marquis, de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles. Le temps semble avoir entendu les agriculteurs. Depuis le 21 juin, on a enregistré des journées plus chaudes et plusieurs averses.

Agrandir À la fin du mois de mai, un important incendie de forêt a frappé le nord de High Level, en Alberta. L'incendie s'étendait alors sur 107 000 hectares, à seulement 2 ou 3 km de la civilisation. PHOTO CHRIS SCHWARZ, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE

Incendies de forêt Les gigantesques incendies de forêt sont devenus la norme dans l'ouest du pays, au cours des dernières années. À la fin du mois de mai, des pompiers du Québec ont été appelés en renfort dans le nord de High Level, en Alberta, où un ordre d'évacuation a frappé la communauté de 5000 citoyens. L'incendie s'étendait sur 107 000 hectares, à seulement 2 ou 3 km de la civilisation. « Avec les changements climatiques, le facteur de risque d'incendies de forêt est de quatre à six fois plus probable. Il y a plus de sécheresse dans l'Ouest, mais le Québec pourrait aussi être frappé par d'autres grands incendies », note Simon Legault, d'Environnement Canada.

Agrandir Vue de Montréal lors d'un épisode de smog, en juillet 2018 PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE