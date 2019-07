 Orages: le vent a causé des dégâts dans le sud du Québec 

Les orages qui s'abattent dans le sud du Québec jeudi ont privé de nombreux clients d'Hydro-Québec d'électricité. Le vent et la pluie ont fait des dégâts à certains endroits.

Les principales régions touchées sont Lanaudière, Laval, Montréal et l'Outaouais. À 21 h, 87 095 clients n'avaient pas d'électricité, selon le site internet d'Hydro-Québec

Dans la ville de Saint-Roch-de-l'Achigan, dans Lanaudière, le vent a causé des dommages importants. « Il y a eu des roulettes de tournées par le vent et une personne a été blessée », indique Alexandre Caron, propriétaire du camping Horizon. La Sûreté du Québec indique que les blessures n'étaient pas majeures.

À Maniwaki, l'orage a aussi fait des dégâts. « Une dizaine de poteaux ont été cassés par le vent », explique Geneviève Chouinard, porte-parole chez Hydro-Québec.

Les premières pannes sont survenues vers 15 h dans le nord de l'Outaouais et ont migré vers l'est avec le déplacement du front orageux. À Montréal, 28 mm de pluie sont tombés pendant l'orage.

Une cinquantaine d'équipes d'Hydro-Québec sont sur le terrain pour rétablir le courant.

« On nous rapporte des branches d'arbres cassées qui ont frappé des fils », explique Geneviève Chouinard, porte-parole chez Hydro-Québec.

Environnement Canada avait émis une alerte d'orages violents pour la région du Grand Montréal jeudi soir. L'agence fédérale mettait en garde contre « des rafales très fortes, de la grêle de la taille d'un petit pois à une pièce de dix cents et de la pluie forte ».

« Plus c'est chaud et humide, plus il y a des possibilités que les orages soient violents », indique Mircea Oltean, météorologue chez Environnement Canada.