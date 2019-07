 Orages: encore des milliers d'abonnés privés de courant 

Vers 6 h le lendemain, un peu plus de 29 700 clients se trouvaient encore dans le noir, dont 10 020 en Montérégie, 7772 dans Lanaudière et 6025 en Outaouais. Il y a aussi quelques milliers de pannes dans les Laurentides et à Laval.

En fin d'après-midi jeudi, environ 105 000 abonnés étaient privés d'électricité dans la province.

Hydro-Québec constatait principalement en milieu de soirée des branches d'arbres brisées ou étant entrées en contact avec le réseau électrique, a indiqué la porte-parole d'Hydro-Québec, Geneviève Chouinard.

Plus d'une cinquantaine d'équipes étaient au travail pour rétablir le courant un peu partout sur le territoire, et d'autres ont été ajoutées pendant la nuit.

Bon nombre d'usagers pourraient devoir patienter plusieurs heures avant de retrouver le service.

Mme Chouinard indiquait jeudi en milieu de soirée qu'il devait y avoir des patrouilles encore dans certains secteurs, et que les opérations pour rétablir le courant se dérouleraient « une bonne partie de la nuit et de l'avant-midi ».

« [La situation] est due à une cellule orageuse qui s'est formée au-dessus de l'Ontario et qui a traversé ensuite le Québec à partir de l'Outaouais, en fin d'après-midi, Montréal, jusqu'à la Montérégie en fin de soirée », a affirmé la porte-parole d'Hydro-Québec.

Le mauvais temps a causé beaucoup de dommages sur le terrain du Camping Horizon situé sur la route 125 à Saint-Roch-de-l'Achigan, dans Lanaudière. Des véhicules ont été renversés et un grand nombre d'arbres ont été brisés.

Parmi les autres secteurs les plus touchés figurent ceux de l'Outaouais, des Laurentides et de l'ouest de la Montérégie.