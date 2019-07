Adieu bouteille de bière, bonjour canette

Seule une canette en aluminium faite au Québec avec de l'aluminium québécois, ce qui n'existe pas pour l'instant, présentait un bilan aussi positif en considérant des facteurs comme le changement climatique, l'utilisation de ressources non renouvelables et la santé humaine.

La plus récente mouture de l'entente régissant la consignation et la récupération des canettes, des bouteilles de verre clair et d'autres contenants de ce type pour la vente de bière ne comporte aucune limite. Un plafond de 37,5 % était fixé dans sa version antérieure.

Les consommateurs, a ajouté M. Léger-Bourgoin, sont « de plus en plus mobiles » et veulent être capables de bouger facilement avec leurs contenants de bière, un processus facilité par les canettes, plus légères, plus compactes et moins fragiles. Ils souhaitent aussi pouvoir écraser les contenants pour être en mesure de les remiser temporairement sans occuper trop d'espace.

M. Léger-Bourgoin convient que la quantité de bouteilles de verre utilisées dans la province a grandement diminué, mais ne pense pas que les contenants à remplissage multiple sont appelés à disparaître pour autant.

« Les volumes ont baissé considérablement, mais il y en a encore des centaines de millions en circulation », a-t-il noté en précisant qu'il ne pouvait prédire quelle serait la situation dans 15 ou 20 ans.

ÉTUDE CONTESTÉE

Le représentant des grands brasseurs conteste par ailleurs les conclusions de l'étude réalisée pour Recyc-Québec relativement aux avantages environnementaux comparatifs de la bouteille de verre et relève que la canette est aussi récupérée efficacement avec un système de consigne.

Karel Ménard pense que la nouvelle entente relativement aux contenants à remplissage unique s'inscrit dans une série de décisions contestables du ministère de l'Environnement faisant primer les intérêts économiques des entreprises.

L'État, dit-il, édulcore ses exigences environnementales, par exemple en renonçant à l'idée d'imposer des écofrais sur les électroménagers ou en repoussant l'application de pénalités aux organisations chargées de récupérer les déchets électroniques ou les batteries.

« C'est une pente dangereuse », selon M. Ménard.