 Sherbrooke: travailleurs clandestins expulsés, restauratrices excusées 

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse La Presse Suivre @Philippetei Deux restauratrices qui employaient des travailleurs clandestins d'Amérique latine dans leurs cuisines viennent d'être pardonnées par la justice, qui a pris en considération l'actuelle pénurie de main-d'oeuvre.

Les travailleurs ont eu moins de chance : ils ont été arrêtés en vue de leur expulsion du Canada. Une injustice loin d'être surprenante, selon des défenseurs des droits des travailleurs étrangers. Marie-Eve Roy-Lepitre et Miriam Castillo, 38 et 39 ans, payaient ces six travailleurs latino-américains au noir, au-dessous du salaire minimum. Ils préparaient les repas des clients du restaurant Guacamole y tequila, au centre-ville de Sherbrooke. Au total, les deux femmes possèdent cinq restaurants mexicains en Estrie et dans la région de Montréal.

Agrandir Miriam Castillo, l'une des deux propriétaires du restaurant Guacamole y tequila, à Sherbrooke PHOTO FOURNIE PAR IMACOM COMMUNICATIONS

Cet arrangement a toutefois pris fin le 31 août 2017, quand l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a débarqué à l'improviste dans les cuisines du restaurant. Miriam Castillo a demandé à l'un des travailleurs clandestins de mentir aux agents en affirmant qu'ils faisaient un stage bénévole. Mais l'écran de fumée a vite été dissipé. « Cinq des six travailleurs ont été arrêtés et font l'objet de rapports d'infraction et de mesures de renvoi leur interdisant le séjour au Canada pour au moins un an », a résumé la juge Danielle Côté. Les deux femmes d'affaires ont été accusées de les avoir employés. Presque deux ans plus tard, fin mai, la juge Côté leur a accordé une absolution inconditionnelle. Leur avocat avait plaidé qu'une condamnation criminelle causerait des problèmes à leur entreprise.

« La collectivité ne serait pas véritablement mieux servie par une peine qui pourrait entraîner la fin des activités des accusées et la perte d'une centaine d'emplois. » - Extrait de la décision de la juge Danielle Côté

Mais selon des militants pour les droits des travailleurs immigrants, il s'agit d'un cas de « deux poids, deux mesures ». « Ça ne m'étonne pas, malheureusement. Il y a deux standards, a réagi Eric Shragge, du Centre des travailleurs immigrants de Montréal. Les travailleurs sont très vulnérables et ce sont eux qui paient pour la manipulation des recruteurs et des employeurs. » « C'est évident qu'il y a une injustice », a-t-il ajouté. Un cas rare M. Shragge fait valoir qu'il est rare que les employeurs soient poursuivis pour avoir employé des clandestins. Une constatation partagée par Guillaume Cliche-Rivard, président de l'Association québécoise des avocats en droit de l'immigration.

« À ma connaissance, c'est extrêmement rare [que des employeurs soient poursuivis pour avoir employé des clandestins]. Habituellement, ce qui se passe, c'est que l'employé est pris et qu'il fait l'objet de mesures de renvoi. » - Guillaume Cliche-Rivard, président de l'Association québécoise des avocats en droit de l'immigration