Le militant LGBT Laurent McCutcheon s'éteint

Laurent McCutcheon, un grand défenseur de la cause LGBT, président-fondateur de la Fondation Émergence, n'est plus. L'homme de 77 ans était traité pour un cancer depuis quelques années.

« Le grand amour de ma vie, est décédé à Montréal, jeudi 4 juillet, après avoir reçu l'aide médicale à mourir », a publié Pierre Sheridan, son conjoint depuis 47 ans, sur Facebook vendredi matin.

Le militant et organisateur a entre autres dirigé le centre d'aide et de renseignements Gai Écoute (rebaptisé Interligne). Laurent McCutcheon a aussi contribué à l'avancement des droits et de l'égalité juridique et sociale des personnes homosexuelles au Québec, et ce durant près de 40 ans.

Excellent communicateur, il a lutté contre l'homophobie et la transphobie, et transmis son message de tolérance à travers les médias. Il est l'instigateur de la journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie.

« D'abord, on a gagné l'égalité juridique. Puis, on a eu l'égalité sociale. Maintenant, il faut viser l'inclusion et la véritable acceptation par la société. Pas seulement la tolérance », confiait-il à La Presse il y a trois semaines à peine, dans le cadre d'un reportage sur le 50e anniversaire des émeutes de Stonewall à New York.

Plus de détails à venir.