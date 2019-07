 Zones inondables: le moratoire basé sur une délimitation erronée 

Le 17 juin, le gouvernement Legault a annoncé une interdiction temporaire de reconstruire ou de rénover des maisons dans des « zones d'intervention spéciales » (ZIS), des secteurs jugés vulnérables aux crues.

Le gouvernement veut profiter de ce répit pour revoir de fond en comble les règles qui gouvernent la construction dans les zones inondables. Ces règles ont maintes fois été décriées pour leur inefficacité au cours des dernières années.

Pour délimiter les ZIS, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a recoupé des données satellitaires des inondations de 2017 et de 2019, ainsi que des photos aériennes et des données d'observation de la dernière crue printanière. Il a aussi tenu compte des cartes de plaines inondables de grande fréquence définies par les villes.

À cause des nuages

Or, le Ministère procède maintenant à un « ajustement » de la carte pour qu'elle « reflète plus fidèlement la réalité ». Il s'avère en effet que maintes propriétés sont ciblées par le moratoire même si elles n'ont pas été touchées par les crues.

Dans certains cas, explique-t-on au Ministère, les images satellitaires utilisées pour circonscrire les ZIS n'étaient pas entièrement fiables à cause des nuages. Pour délimiter la zone touchée, les fonctionnaires ont donc dû procéder par estimation.

Pierre-Luc Lévesque, porte-parole du Ministère, a indiqué qu'une nouvelle version de la carte serait rendue publique en même temps que le décret qui confirmera les modalités du moratoire. Les citoyens auront ensuite jusqu'au 19 août pour contester leur inclusion dans la ZIS.