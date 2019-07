 Québec injecte 47 millions pour éliminer les listes d'attente à la DPJ 

Québec investit 47 millions de dollars pour les services de Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), a annoncé jeudi le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

Celui-ci souhaite ainsi supprimer les délais d'attente pour que les enfants aient accès aux services dont ils ont besoin.

Cette somme devrait permettre d'engager près de 400 nouveaux professionnels pour consolider les équipes et mieux répondre aux besoins des enfants. «Nous injectons une dose d'oxygène dans un système qui en a tellement besoin», a-t-il déclaré.

Les histoires démontrant le manque de ressources dans les DPJ ont marqué l'actualité des dernières semaines au Québec. La tragédie de Granby a secoué le Québec au mois de mai et La Presse a révélé cette semaine qu'un enfant autiste avait subi des maltraitances graves en Montérégie. Le gouvernement a souhaité réagir en proposant des mesures pour améliorer les services de la DPJ.

Jeudi après-midi, au Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse à Montréal, le ministre a donc annoncé que 47 millions de dollars seront injectés à la DPJ en plus des 18 millions annoncés lors du dernier budget du gouvernement.

Cette mesure devrait alléger la charge de travail des intervenants qui font face à une croissance constante du volume des demandes. Le nombre de signalements en 2018-2019 vient de dépasser pour la première fois le cap des 100 000, a noté le ministre, ce qui représente une hausse de 17% par rapport à 2016-2017.

Lionel Carmant veut agir au plus vite, sans attendre les recommandations de la Commission Laurent, annoncée fin mai en réaction au drame de Gramby. Cette commission présidée par Régine Laurent a pour mandat de trouver des solutions pour améliorer les services de la DPJ. «Le gouvernement prend ses responsabilités, celles qui auraient dû être prises depuis des années», a indiqué le ministre. Il a précisé que des postes sont déjà affichés afin d'éliminer les listes d'attente le plus rapidement possible.