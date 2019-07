 Paul Houde: «Un coup de poing électronique, ça fait mal» 

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'avion de Malaysia Airlines abattu au-dessus de l'Ukraine en guerre en 2014. Dix jours après l'écrasement, il a pris un vol de Malaysia Airlines qui empruntait le même trajet que celui de l'avion abattu, soit Amsterdam-Kuala Lumpur. Pourquoi refaire ce vol ? Il lui paraissait inconcevable que les avions repassent au-dessus de l'Ukraine.

Il a acheté un billet et il s'est muni d'un GPS de haut calibre. « Pendant tout le vol, j'ai pris des notes aux cinq minutes et j'ai refait en temps réel le nouvel itinéraire. On est passé au-dessus de la Bulgarie, beaucoup plus bas que l'Ukraine. S'ils étaient passés par là 10 jours plus tôt, il n'y aurait pas eu 300 victimes. »

L'animateur a ensuite présenté ses observations sur les ondes de TVA. Le lendemain de l'entrevue, il a été inondé de critiques. Les internautes l'ont crucifié : comment pouvait-il se prêter à une expérience aussi morbide ? « Essayez de vous défendre après ça. C'était fini », déplore-t-il. C'est là qu'il a abandonné Facebook et Instagram.

Pas de la cyberintimidation, mais...

Paul Houde est arrivé en avance à l'entrevue. Il avait choisi un café à côté de la station de radio. Il a tout de suite sauté dans le vif du sujet, la démence numérique.

L'internet a tout changé. « Nos vies ont commencé à basculer, dit-il. Notre monde est devenu hyperinformé, et gratuitement. Les gens ont accès à tout, ils s'approprient l'information, il n'y a pas de règles. »

Il sait de quoi il parle. Avec près de 10 000 émissions en 44 ans de carrière, il est devenu un baromètre de la société. Il connaît les sujets sensibles qui font réagir les auditeurs, comme la laïcité et la politique. « Certains voient nos propos comme une menace à leur propre pensée. »

Ces auditeurs lui envoient des « courriels coups de poing », écrits la plupart du temps dans un « français effroyable, sans vouvoiement et en majuscules ». Pour lui, ce sont des « gens bruyants, grossiers, vulgaires ».