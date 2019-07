Fête du Canada: un 1er juillet sous le soleil

Environnement Canada prévoit une belle journée sur toute la vallée du Saint-Laurent pour aujourd'hui, mais sans chaleur accablante, permettant à chacun de fêter, de déménager ou de se reposer sous le soleil. Il faudra toutefois se protéger, l'indice UV devant atteindre le niveau « très élevé » sur tout le sud de la province. Le mercure ne devrait toutefois pas dépasser 28 °C à Montréal et 25 °C à Québec, sans aucune trace de pluie.

Fêter en grand au Vieux-Port

À Montréal, les célébrations officielles ont lieu dans le Vieux-Port, dès midi. Les organisateurs donnent rendez-vous aux Montréalais à partir de 12 h, mais les familles trouveront à faire à partir de 14 h, alors que le traditionnel gâteau de la fête du Canada comblera 2000 personnes qui ont un faible pour le sucre. Premiers arrivés, premiers servis. Des maquilleurs seront sur place à partir de 15 h 30. Le grand spectacle aura lieu à 20 h 30 et réunira David Usher, Ludovick Bourgeois, Brigitte Boisjoli et Mélissa Bédard. Des feux d'artifice au-dessus du bassin Alexandra concluront la soirée vers 22 h - beau temps, mauvais temps.

Fêter près de chez soi

Des dizaines de fêtes animeront les quartiers de Montréal, ainsi que plusieurs autres municipalités du Québec.

Consultez la carte présentant toutes les fêtes de quartier

À Longueuil, c'est au parc Empire que les familles doivent se diriger pour de l'animation en journée puis des spectacles des groupes Les Jacks et 5 Roses à partir de 18 h 15, ainsi que de Christian Marc Gendron à 21 h. Les feux d'artifice illumineront le ciel à partir de 22 h. À Laval, le rendez-vous est au Centre de la nature, dès 14 h 30. Ce sont Andréanne A. Malette et Galaxie qui animeront la fête à partir de 20 h 30. Les feux d'artifice sont prévus à 22 h 30. À Québec, le rassemblement se tiendra sur les plaines d'Abraham et la terrasse Dufferin avec un spectacle de King Melrose en soirée. Feux d'artifice à 22 h.

Fêter à Ottawa

Comme chaque année, c'est sur la colline du Parlement, à Ottawa, que se tiendra le plus gros spectacle de la fête du Canada au pays, retransmis en direct à la télévision. De nombreux artistes s'y produiront à partir de 18 h 45, dont Kaytranada, Marie Mai, Coeur de pirate et Karim Ouellet. Pierre-Yves Lord coanime le rendez-vous.