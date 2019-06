 Du chlore provoque des malaises lors d'une compétition de natation 

Certains participants se sont plaints d'avoir eu les yeux rouges et de la toux après avoir fréquenté le Complexe aquatique de Saint-Eustache, où se déroule l'événement sportif.

En fin de matinée, la Fédération de natation du Québec a rencontré les entraîneurs pour fait le point après que certains participants se soient plaints.

« Les entraîneurs ont été surpris d'apprendre cela. Oui, il y a eu des yeux rouges, mais aucune raison pour arrêter la compétition. S'il y avait eu le moindre danger, nous l'aurions annulée », affirme Annie Daoust, porte-parole de la municipalité.

Selon elle, des relevés de qualité de l'air et de l'eau ont été pris à plusieurs occasions, avant et pendant que se déroulait la compétition. « Les résultats étaient tous au-delà des normes », assure Mme Daoust, ajoutant que les sauveteurs n'ont pas été alertés de la moindre anomalie par les participants.

Les organisateurs ont tout de même pris certaines précautions, demandant entre autres aux baigneurs de s'assurer de prendre une douche avant d'entrer dans le bassin, pour éliminer au maximum les contaminants susceptibles d'activer le chlore.

Tout porte à croire que le haut niveau d'humidité des derniers jours a rendu la circulation d'air plus difficile qu'en temps normal. La Ville de Saint-Eustache a décidé d'installer des ventilateurs industriels dans le complexe sportif en après-midi pour faire évacuer l'air vers l'extérieur. « Ça devrait aider au confort, mais ceci dit, il n'y a jamais eu de danger pour la santé. S'il y avait le moindre danger, la compétition serait annulée », insiste Mme Daoust.