La famille d'Alan Kurdi s'oppose à un film sur sa mort

Le film intitulé Aylan Baby : Sea of Death, et dans lequel doit jouer l'acteur américain Steven Seagal, est en cours de tournage en Turquie, précise CBC. Son réalisateur turc Omer Sarikaya a publié des photos de l'affiche du film sur les réseaux sociaux.

Dans ses déclarations rendues publiques par la chaîne, M me Kurdi ajoute que personne n'avait demandé à la famille son autorisation et qu'elle avait elle-même appris l'existence du film par le père du jeune garçon, Abdullah Kurdi, qui vit en Irak.

L'affiche du film The boy on the beach

Selon Mme Kurdi, qui a publié un livre sur son neveu The boy on the beach, la famille a refusé de nombreuses offres pour en tirer un film.

Le réalisateur a affirmé de son côté à CBC que le sujet de son film, bien que ressemblant à l'histoire de la famille Kurdi, portait surtout sur la crise des réfugiés dans son ensemble. « Ce sera Aylan Baby, pas Aylan Kurdi », a-t-il dit en ajoutant qu'il ne pouvait changer le titre du film maintenant.